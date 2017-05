El proyecto “corrientes nacionales e internacionales del esgrafiado”

Fachada extramuros. / E Maganto

A la hora de escribir estas líneas me vienen a la memoria las numerosas caras de asombro o desconcierto que me vi obligado a contemplar en mis años universitarios cuando respondía a la pregunta “¿Cuál es el tema que has escogido para tu tesis doctoral?”. El esgrafiado era por entonces algo casi desconocido, considerado en términos de una artesanía que, salvo en lugares como Segovia, apenas sí había tenido alguna repercusión en la historia de la arquitectura. Algunos llegaron a considerar que dedicar una investigación a un elemento tan marginal en la historia del arte era malgastar tiempo y dinero; otros me tomaron por un romántico, empeñado en “levantar acta” de una práctica a punto de desaparecer, bajo el desdeño que por ella sentía la arquitectura de los ochenta. En definitiva, a juicio de la mayoría, había escogido la peor de las opciones para labrarme un futuro en la investigación, pero conscientemente decidí apostar por ese presunto perdedor llamado “esgrafiado”.

En 1992, después de más de quince años de trabajo, acababa mi tesis doctoral, “El esgrafiado en Segovia”, pero no sería hasta 1998 cuando se publicó por vez primera de la mano de la Obra Social y Cultural de Caja Segovia. Su acogida fue cuando menos sorprendente, puesto que la edición se agotó en un mes. En el año 2000, Segovia Sur publicaría una versión reducida, al tiempo que la Editorial de los Oficios se interesaba por editar una segunda edición del que fuera mi primer libro, al que dedicó una importante difusión. Las tornas para el esgrafiado parecían estar cambiando, puesto que en aquellos años también comenzaron a aparecer investigadores centrados sobre manifestaciones locales o regionales en diferentes puntos de España y del extranjero. Enseguida me di cuenta de que a mi trabajo sobre Segovia, lo mismo que a estos nuevos estudios en sus respectivas áreas, le faltaba algo esencial: determinar el alcance y la personalidad del esgrafiado segoviano en el amplio contexto nacional e internacional que iba descubriendo en cada lectura y en cada viaje. Con estos nuevos horizontes seguí trabajando calladamente, sin publicar apenas nada, hasta que en 2008 me sentí en la seguridad de poder avanzar una aproximación de la “Evolución histórica del esgrafiado en España”, en el que fuera mi discurso de ingreso a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Nunca hasta entonces se había atendido al esgrafiado desde el contexto global hispano, señalando su importancia en numerosos periodos artísticos, destacando su ignorada presencia en una buena cantidad de notabilísimos edificios y observando la existencia de no pocas escuelas regionales por todo el país, algunas de las cuales parecían estar relacionadas con movimientos artísticos más allá de nuestras fronteras. Tenía la certeza de que aquello era tan sólo la punta del iceberg, al tiempo que sentía la enorme insatisfacción de no poder enfrentarme a una empresa tan desafiante sin contar con algún apoyo adicional, más allá del impagable respaldo familiar.

Sin embargo, en 2013, la entonces directora del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana “Manuel González Herrero” -hoy Diputada del Área de Cultura-, Dª. Sara Dueñas, se interesó por mi trabajo y entendió la importancia de continuar con una investigación que titularíamos “Corrientes Nacionales e Internacionales del Esgrafiado”. Posteriormente vendrían los apoyos del resto de la Diputación Provincial -comenzando por su propio Presidente, D. Francisco Vázquez- y de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, a cuyos miembros presentó esta iniciativa su Director, D. Rafael Cantalejo. Fue así como este proyecto echó a andar, con una fe en mi trabajo que realmente llegó a abrumarme y con un sentimiento de gratitud por mi parte que siempre conservaré.

Deseoso de devolver con creces la confianza depositada en mí, un año más tarde ofrecía las primeras conclusiones de la investigación en la sede de la Real Academia con motivo del discurso inaugural del curso 2014-2015. “El esgrafiado islámico y mudéjar. Nuevas perspectivas para los orígenes del esgrafiado segoviano” fue el título de aquella lectura en la que abordé las manifestaciones andalusíes, mudéjares y norteafricanas entre los siglos X y XV, ofreciendo por vez primera unos firmes antecedentes hispanomusulmanes para el esgrafiado segoviano, que serían ampliados posteriormente en varios artículos y conferencias en congresos. Rápidamente, estos trabajos comenzaron a tener una amplia resonancia dentro y fuera de España, dado que cambiaban por completo los supuestos sostenidos por la historiografía internacional, una inercia que se acrecentaría tras la publicación del libro “Esgrafiado. Materiales, técnicas y aplicaciones” en el año 2015. Al interés demostrado hacia esta publicación por la UNESCO, al premio “Domingo de Soto al mejor libro segoviano de 2015” o la invitación que ha generado para participar en congresos en Madrid o Lisboa, se han unido recientemente los ofrecimientos de la HAWK (Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas de Hildesheim, Alemania), para impartir la conferencia inaugural de las primeras jornadas europeas sobre la preservación del esgrafiado, así como de la Universidad Complutense de Madrid, para abrir el congreso “Pintado en la pared. El muro como soporte visual en la Edad Media”, encuentros ambos que se celebrarán en el mes de noviembre. En ellos tendré la oportunidad de revelar la sorprendente importancia que el esgrafiado ha tenido en la historia del arte, presentando en todos estos foros las singularidades del esgrafiado segoviano. Ambas actividades serán un adelanto de las conclusiones finales de este proyecto, que verán la luz en un segundo libro cuyo contenido será, precisamente, una singular “historia de la arquitectura” desde la óptica del revestimiento esgrafiado. Con esta publicación espero desterrar la etiqueta de “exotismo” o “manifestación secundaria” que tan injustamente ha ensombrecido la verdadera importancia de un patrimonio tan presente en el sentir segoviano.

——

(*) Responsable del proyecto.

