El coach ejecutivo Javier Álvarez explica en la AJE las claves del éxito empresarial

Javier Álvarez compartió sus experiencias con los jóvenes empresarios. / E. A.

El emprendedor Javier Álvarez, actualmente director de Timpulsa, Timrural, Accesible360, Timschool y recientemente Inseil, fue el invitado de la cena de AJE Segovia celebrada esta semana en el restaurante Pasapán de Segovia.

Álvarez hizo un repaso por su trayectoria profesional. Los últimos años de su vida han transcurrido entre Inglaterra, Irlanda, Bruselas, Alemania y Malta. Países todos ellos en los que ha creado empresas de importación, distribución, organización de eventos, formación, gastronomía o consultoría. “En dos años he vivido y he estado creando mis empresas como si tuviese mil millones en el banco. Esa era mi mentalidad. No he ido buscando dinero, iba buscando el modelo de negocio, hasta que he conseguido lo que quería”, explicó.

En estos años creó un método propio basado en las personas, para ayudar a otros emprendedores y empresarios a conseguir más y mejores resultados. Y aquí descubrió su verdadera pasión, ser impulsor empresarial. Actualmente reside en Valladolid, al frente de Timpulsa, una empresa dedicada a dar respuesta a las demandas y necesidades que pueden surgir cuando un emprendedor decide lanzarse a la aventura empresarial. Considera que en el universo empresarial, “no hay nada imposible”.

A la hora hablar de la esencia de un proyecto, Álvarez afirma que “la empresa del siglo XXI debe ser diferente, tener un producto estrella, ser colaborativa, tener cuatro o cinco fuentes de ingresos, debe aportar valor a la sociedad, tener un equipo alineado y ser una empresa con alma”.

