El XIV Festival de Música Diversa arranca con fuerza en la capital

El Jardín de los Zuloaga acogió ayer el proyecto solidario Vura Music Project, con grupos de distintos estilos, que se metieron al público en el bolsillo. / KAMARERO

Plazas, calles, bares y espacios monumentales se llenan de música estos días, de diferentes estilos e influencias, con solistas, grupos, bandas y DJs llegados desde distintos puntos del país para poner la banda sonora a la decimocuarta edición del Festival de Música Diversa de Segovia.

El ciclo de este año se inauguró el jueves, con la fiesta de presentación Open Micro, un escenario abierto a todos los músicos; y continuó ayer con varias actuaciones, entre las que cabe destacar el proyecto solidario Vura Music Project, que contó con Pumaia / El Extuche, Free Folk, Sulfita y los Taninos, Los Teo y Umbabarauma.

La jornada de hoy comenzará a las 12.30 horas, en la Casa de la Moneda, con Ensemble TMC17 y los ‘Encuentros con la música de los siglos XX y XXI’; a las 13.00 horas, en la Plaza Mayor, el artista Ignacio Costa cantará sus tangos porteños; y a las 13.30 horas, en la plaza de San Martín, habrá una batalla de bandas entre Dusty Riders (rock) y Lobos Negros (rock n'roll y rockabilly).

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, en la plaza de San Martín, estará el grupo To the wild roots (sound system); y a las 19.00 horas, en el Jardín de los Zuloaga, se darán cita Las chicas de la Habana (ritmos latinos y música cubana), Depedro (música de raíz), Mr. Marshall (pop rock) y los DJs Oso y Cierva —entradas a 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla—. Ya por la noche, a las 00.00 horas, en la sala Beat Club repetirán To the wild roots; y a la 01.00, en el café Clandestino, Dj ISI 77 (rock).

El domingo serán otras cuatro las actuaciones que podrán disfrutar segovianos y visitantes en La Casa de la Moneda, la Plaza Mayor y la plaza de San Martín.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.