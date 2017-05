Abraham García se dirige a sus futbolistas en el inicio de la última sesión de preparación que realizó el equipo azulgrana sobre el césped de La Albuera. / KAMARERO

A las seis de la tarde, el campo de La Albuera (que se espera abarrotado) acogerá el encuentro de vuelta de la eliminatoria de campeones del play off de ascenso a la Tercera División en el que la Segoviana se verá obligada a remontar el 1-0 que recibió en la ida frente al Atlético Malagueño para vivir una tarde de histórica celebración en casa, o bien un disgusto que apenas podrá durar veinticuatro horas, porque el lunes habrá un nuevo sorteo para decidir los emparejamientos de semifinales de la fase de ascenso.

Pero nadie en las filas de la Segoviana quiere pensar en más allá de lo que comenzará a pasar a las seis, cuando el equipo azulgrana saltará al terreno de juego para intentar remontar el marcador adverso a un equipo que, si ya era muy destacado de por sí, cuenta además con los ‘fichajes’ de Ontiveros y de En-Nesyri, dos futbolistas que por calidad se mueven en terrenos muy alejados de la Tercera División, pero a los que se les ha bajado al equipo de Manel Ruano para intentar el ascenso.

Hacía mucho tiempo que un entrenador de la Segoviana no organizaba un entrenamiento a puerta cerrada como en la tarde de ayer organizó Abraham García, lo que da muestra del mimo con el que el técnico azulgrana está preparando el choque de esta tarde, en el que entra dentro de lo probable que realice algunas variaciones con respecto al once que jugó hace una semana en el campo de La Federación.

La premisa pasa por meter un gol y que el contrario no lo haga, eso es indudable, pero la forma de hacerlo es lo que terminará por definir el choque, en una batalla que se prevé importante en el centro del campo. La Segoviana aspira a ser más protagonista con el balón de lo que lo fue en el partido de ida, consciente de que en La Albuera muy pocos rivales han logrado tutear a los azulgranas en ese apartado. El Atlético Malagueño destaca por la calidad técnica de todos sus jugadores, pero también por una condición física que en Málaga se mostró superior a la de los jugadores segovianos, y que ahora se pretende poner a prueba a base de posesiones largas, buscando sobre todo poner a prueba a los laterales visitantes, cuyo despliegue ofensivo, sobre todo la de Javi Jiménez en la segunda parte atacando la banda que defendía Borja Plaza con la ayuda de Chema y de Manu.

Tres centrales, cinco en el centro... Así que, con la premisa de ganar la batalla del toque en el centro del campo, las variaciones en el once gimnástico pueden ser múltiples, valorando incluso la opción de incluir a Javi Marcos en el once para jugar con tres centrales y ganar así un jugador más para la zona de creación, o sacar a Ayrton de la ecuación, metiendo a Kike como jugador más adelantado intentando, con la movilidad del hábil jugador azulgrana, sacar a los centrales de su posición para entrar desde la segunda línea, un plan que ha sido del gusto de Abraham García durante varios partidos de la temporada regular. Sea como fuere, se haga como se haga, la Segoviana se ha conjurado para ganar al Atlético Malagueño por dos goles de diferencia. La cita es con la historia... o con la repesca. No hay más.

