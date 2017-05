Stop atropellos de fauna

Hace años que los miembros de Colectivo Azálvaro vienen observando un aumento en el número de usuarios de la carretera AV/SG - 500, que buscan una vía rápida para acceder a Madrid con el consiguiente ahorro en relación al peaje de la autopista. Sin embargo, este cambio en la intensidad de tráfico se ha traducido en dos fenómenos indeseados que han surgido en paralelo: por un lado, el aumento de la inseguridad vial; por otro, tal vez menos aparente a ojos del viajero, el incremento en el número de atropellos de fauna protegida. Colectivo Azálvaro entiende ahora que el impacto de la reforma prometida desde la Junta de Castilla y León elevaría esta situación a la categoría de “desastre ambiental”.

Con el objetivo de dar seguimiento a este problema ambiental y de seguridad vial, Colectivo Azálvaro ha diseñado una campaña de colaboración ciudadana para recabar información sobre los atropellos de fauna silvestre, que lleva por nombre ‘Stop atropellos en la carretera 500’. La finalidad de esta iniciativa es hacer acopio de información que pueda contribuir a atajar este peligro. Una colaboración que permita, además, evaluar el daño producido en la actualidad, y prever las consecuencias de las obras anunciadas por la Junta.

Con la campaña se pretende aunar los esfuerzos de diferentes colectivos implicados en la conservación de este espacio, tales como ganaderos, ciclistas o naturalistas; en definitiva, usuarios de la vía, amantes y habitantes de la ZEPA ‘Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos’ a fin de colaborar en la defensa de este espacio Natura 2000, consiguiendo así datos fehacientes que puedan ser tratados estadísticamente.

Este entorno se encuentra protegido por mandato de la Unión Europea, lo que obliga a las administraciones a emprender medidas que protejan adecuadamente este valioso patrimonio natural. La carretera AV/SG-500 atraviesa el corazón de Campo Azálvaro, espacio privilegiado más allá de las legislaciones que lo protegen. Colectivo Azálvaro entiende que la prevista ampliación en anchura y los arcenes convertirían a esta vía, a la vista de los primeros resultados del seguimiento de fauna atropellada, en “un cementerio de fauna protegida”.

En lo que se lleva de campaña de seguimiento ya se han registrado 30 animales atropellados, sin contar los que mueren alejados de los arcenes. “Esta situación supone un goteo sangrante, que este espacio de interés comunitario no se puede permitir”, dicen desde Colectivo Azálvaro. Y más aún cuando la alternativa “es relativamente fácil”, pues no supone gasto en infraestructuras.

“En lo que llevamos de año, voluntarios del Colectivo Azálvaro han detectado por atropello un total de seis zorros, cuatro tejones, tres jabalís, un corzo, un erizo y dos liebres, sin olvidar el número ingente de anfibios y reptiles, un ejemplo claro de cómo el desarrollo futuro proyectado para esta vía destruirá o deteriora el hábitats de mamíferos y aves”, comenta José Aguilera, presidente de Colectivo Azálvaro.

Así pues, y con los mencionados datos recogidos diariamente a pie de campo, Aguilera considera que “parece claro que el cambio de uso de la carretera está provocando un intenso impacto negativo en la comunidad biológica que puebla la ZEPA Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos; un impacto de consecuencias difícilmente cuantificables”. Desde el Colectivo Azálvaro, se insiste en que “otra alternativa es posible”. “Una alternativa que permita a los humanos desplazarse y viajar con arreglo a sus necesidades sin que ello suponga un constante daño a la fauna local”, añade.

“Tal vez ahora mismo, mientras el lector ojea la prensa, una hembra de corzo o un joven tejón se estén viendo obligados a sortear el duro asfalto, sin garantías de que no sea su última decisión. Solo con voluntad social y política se podrá revertir esta tendencia” señalan desde el Colectivo Azálvaro.

