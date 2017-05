Un curso brillante con final amargo

La jugadora del Venta Magullo Esteve se dispone a entrar a canasta ante la presión de una rival del Maristas. / LUCÍA CONTRERAS

El Unami Venta Magullo concluyó su temporada. Le llegó el punto final. No donde no le hubiera gustado. Era en la fase final del ascenso a Liga 2 donde estribaba su desenlace del curso y a un paso estuvo de mecerse con su objetivo. Coraje, raza, garra. En definitiva, casta es lo que definió a un equipo que luchó contra un cúmulo de adversidades. Atrás se diluyó septiembre, donde los inicios de la pretemporada fueron de todo menos regulares. Era pronto para vaticinar las cotas a las que iba a rayar la plantilla segoviana y aventurarse a hacer un pronóstico era presionar al riesgo.



Al mando del proyecto siempre estuvo la entrenadora Esther Muñiz. Costó atar cabos y las peticiones a la junta directiva fueron llegando en la medida que la sección de baloncesto pudo hacer frente. El grueso de la pasada campaña se complementó con la incorporación de nuevas caras para dotar un sistema de nivel, a la espera de cerrar el último pilar: una componente grande, que nunca llegó.



El conjunto, a pesar de andar justo de integrantes, fue solventando el primer tramo del curso a golpe de calidad. Muñiz, cincel en mano, fue tallando la capacidad de superación en sus jugadoras ante cualquier impedimento y la superioridad pronto se hizo evidente.



Con el pleno de victorias en la primera vuelta, el Unami hizo suya la primera posición. Amarró ese puesto y no lo soltó hasta verse con el trofeo de campeón de liga en sus manos. La propia entrenadora hace balance de la temporada: “El computo global es positivo. No conseguimos meternos en la fase final de ascenso, pero la liga que hicimos fue brillante”. Así resume el curso Muñiz, que asegura que el mayor logro fue “que la gente de Segovia se enganchara con el deporte femenino”.



La enclave final de la Primera Nacional, disputada en La Coruña, reunió al Venta Magullo junto con el Ascensores Tresa de Gijón, la Universidad de Salamanca y el equipo anfitrión del Maristas. El cuadro asturiano y el gallego fueron los que pasaron a la última ronda, siendo el Tresa el conjunto que finalmente ascendió a Liga Femenina 2.

“El primer partido, contra el Tresa, no estuvimos bien. Ellas estuvieron más vivas y entraron al aro con facilidad. El encuentro contra el Maristas nos terminó de hacer daño, al jugar en su casa. Acusamos las lesiones de Martina y Nerea -Larrazábal- y la falta de una integrante grande”, analiza.



Después del alto rendimiento ofrecido en el campeonato liguero la ambición se antojó en un primer plano. “A mí personalmente se me quedó un sabor amargo. Merecimos ir a Navarra a disputar el ascenso por la temporada que hicimos”, apunta la entrenadora.



El prólogo a este final se fraguó en la eliminatoria frente al Innobasket Avilés de manera fulgurante, en el que tenía que ganar de ocho puntos y movilizó a la ciudad para terminar venciendo de 40. “Fue uno de los mejores duelos por todo lo que supuso. También me quedo con el de Agustinos, que fue el que mejor baloncesto practicamos; y luego está el de la Universidad de Salamanca en casa, que fue especial al proclamarnos campeonas de liga”, recuerda.



Muñiz repasa los pilares sobre los que se cimentó su alto rendimiento: “La clave fue el trabajo semanal y la capacidad de superación de las chicas. Cada piedra que nos encontramos en el camino la levantamos y siempre remamos todas a una. Si en septiembre me dicen que vamos a conseguir lo que logramos, no me lo creo. Superamos con creces las previsiones iniciales”.

EL NUEVO PROYECTO Es junio y el cuerpo técnico ya ha comenzado a labrar la próxima temporada. Ayer se reunieron con la junta directiva para asentar las bases del nuevo curso, que tomará parte el 15 de agosto con el primer entrenamiento. La apuesta es la cantera. “Hemos estado analizando las categorías bases y hemos visto que tenemos que involucrarnos para que vayan saliendo jugadoras segovianas de nivel. Ahora tenemos cuatro cadetes que pasan al equipo junior y poco a poco queremos que vayan teniendo importancia en la primera plantilla”, explica. En cuanto al apartado de renovaciones, sostiene: “Estamos hablando con las jugadoras y queremos que al menos sigan cinco o seis para presentarnos en la competición con un conjunto de garantías”.

