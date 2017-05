Buitre renueva por dos años

El jugador Álvaro Barrera ‘Buitre’ volverá a estar en las filas del Naturpellet Segovia. El pívot madrileño ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato por el conjunto segoviano por dos temporadas. De esta manera, el técnico Diego Gacimartín ya cuenta con su cuarto hombre, tras la continuidad de Borja Blanco, Álvaro López y el portero Cidao, a medida que la junta directiva va confeccionando el plantel para disputar en la máxima categoría del fútbol sala nacional.



Buitre, a pesar de andar renqueante de su lesión de tobillo durante todo la temporada, ha sido uno de los pilares del Naturpellet durante los últimos años. “Aquí en Segovia soy feliz; después de tres campañas y de recibir el premio de poder jugar en Primera no se me ha pasado por la cabeza irme de este club. Afronto el nuevo curso con una ilusión grandísima, pero sabiendo que va a ser un año duro”, explicó el jugador tras confirmarse la noticia.



MORDI Por otro lado, el guardameta Mordi, en la presentación de las actividades de Stop Gol, manifestó: “Sería todo un orgullo volver a vestir la camiseta del Segovia Futsal un año más. Siempre he dado el 100% de mí y competir en Primera sería un premio a estos cuatro años. Estoy a la espera de lo que quiera la directiva”.

