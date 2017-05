Las enmiendas de Podemos a las cuentas regionales suponen 11 millones más para Segovia

Una de las enmiendas de Podemos incluye una partida para poner en marcha el centro de salud Segovia IV. / KAMARERO

Una vez presentados los Presupuestos Generales de la Comunidad por parte de la Junta, lo que corresponde a los grupos de la oposición es analizarlas y realizar las enmiendas que consideran oportunas para su mejora.

En este sentido, desde Podemos Castilla y León han preparado un amplio listado de enmiendas, minorando partidas destinadas a reuniones, protocolos, campañas y otros asuntos que no benefician directamente a los ciudadanos, según explicó la procuradora Natalia del Barrio.

Con esas reducciones, la formación morada consigue una partida de 396.338.796 millones de euros que reparte entre diferentes proyectos por toda la Comunidad. A Segovia, en inversiones reales y directas irían a parar un total de 11.830.453 millones de esas dotaciones minoradas, la mayoría de ellos destinados a las áreas de Fomento, Sanidad y Educación.

Así por ejemplo, Podemos propone invertir 300.000 euros más en la renovación y mejora del firme de la CL-607; y la misma cantidad para el acondicionamiento de entrada de la CL-601 a Segovia. O aumentar en 250.000 euros la ayuda destinada a la reparación de la estación de El Espinar, que sufrió numerosos destrozos tras las inundaciones del pasado invierno.

Las enmiendas también recogen una partida de 114.000 euros para el sellado de vertederos de residuos urbanos en la provincia, de modo que se adecúen a la normativa europea; y otra de 100.000 euros para desarrollar el PORN del Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

Por lo que respecta a Sanidad, Del Barrio destacó las enmiendas referentes a la construcción del centro de salud Segovia IV, prometido por el PP en su programa electoral, que se elevaría 1,4 millones de euros; y una partida de 600.0000 euros para poner en marcha dos centros de especialidades en Cuéllar y la zona Nordeste, de modo que sus vecinos no tengan que desplazarse para hacerse, por ejemplo, una radiografía.

Asimismo, en las propuestas que realiza Podemos para mejorar las inversiones en la provincia, se recogen reformas en los consultorios locales y distintos colegios, “porque hay algunos que están en pésimas condiciones”, dijo Del Barrio, haciéndose eco de las peticiones de algunos alcaldes. Y también dentro del ámbito educativo, Podemos recoge dos partidas en sus enmiendas para el nuevo IES de San Lorenzo, para que “se acabe lo antes posible” y no en 2019, como tiene previsto la Junta.

Estas enmiendas, recordó Del Barrio, se han hecho teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, mediante un “proceso participativo en los distintos Círculos municipales”, por lo que recogen las necesidades de la provincia.

Del Barrio cree que ya es el momento de presentarse a los comicios municipales

Tras las elecciones en Podemos Castilla y León el pasado fin de semana, para elegir al secretario general —fue reelegido Pablo Fernández— y a los componentes del Círculo Ciudadano, Natalia del Barrio considera que “para Segovia el resultado ha sido muy importante, con cuatro representantes en la directiva”: la propia Natalia del Barrio, Daniel López Vela, Amada Peñalosa y Silvia Martín. “Es un grupo muy heterogéneo, con representación de las tres candidaturas, y ahora lo que toca es ponerse a trabajar”, apunta Del Barrio, algo que no duda que se haga desde ya, pues “todo el mundo ha entrado con muchas ganas de trabajar”.

Respecto al camino por el que debe ir el futuro del partido, la procuradora segoviana afirma que “nuestra intención es centrarnos en el municipalismo y es hora ya de dar un paso adelante”, apostando así porque Podemos presente a sus propios candidatos en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en 2019. “Las formaciones de unidad popular están funcionando bien en algunas ciudades, como Madrid o Barcelona”, explica, por lo que en los próximos comicios cree que la formación morada tiene que presentar candidatos también a los ayuntamientos. “Hay que dar el paso ya”, insiste Del Barrio, tras el trabajo realizado en los últimos años en las instituciones nacionales y regionales.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.