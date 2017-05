Herrera comparecerá la próxima semana en la Comisión de Hacienda para informar de las eólicas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparecerá previsiblemente la próxima semana en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para informar sobre la conocida como 'trama eólica', después de que Fiscalía Anticorrupción haya presentado una querella contra una veintena de personas que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid por el supuesto cobro de comisiones cifrado en más de 80 millones de euros.

Así lo ha confirmado la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha recordado que el Gobierno regional se mantiene a la espera de que la Mesa de las Cortes determine la fecha de esa comparecencia solicitada "a petición propia" y que previsiblemente será la próxima semana.

Marcos ha recordado que otras de las decisiones de la Junta de Castilla y León sobre esta materia ha sido la de no personarse como acusación particular en este procedimiento ante el auto de la juez que instruye el caso por entender que no hay perjuicio para la Comunidad Autónoma ni para la hacienda pública.

Respecto a la otra alternativa, la personación como acusación popular, la Junta también la ha descartado por entender que el Ministerio Fiscal es el que mejor defiende los intereses generales públicos. Dicho esto, ha recordado también que la Junta se mantiene a la esperará al desarrollo de la investigación ante la posibilidad de que la juez llegue a considerar que sí se ha producido un perjuicio para la Comunidad o para las arcas públicas para poder personarse como acusación particular.

