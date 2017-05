La llamada al ascenso

El entrenador de la Gimnástica Segoviana, Abraham García, y el defensa Anel, con los tronadores que se repartirán el sábado en el partido. / KAMARERO

La última carta de la baraja de la Segoviana se reparte este sábado (18.00 horas). En caso de perder no sería el final. Habría otra opción a espada en otra eliminatoria. Sin embargo, el horizonte de la plantilla de Abraham García pone su meta en el encuentro frente al Atlético Malagueño. El conjunto azulgrana no mira el después. Quiere verse en Segunda División y busca la vía inminente que destina La Albuera: en su casa y con los suyos.



En palabras del defensa Anel, afrontan el duelo como “si fuera el último de la temporada. Solo tenemos la mente puesta en este partido. No hay mañana después de este choque”. Las ganas de sentenciar y conseguir el ascenso son evidentes.



El peso del 1-0 adverso es el matiz que empaña sus posibilidad a la par que impulsa su ira para superar la eliminatoria. A pesar de la derrota en la ida en tierras malagueñas, el equipo amarró los aspectos positivos para asentar los pilares de la vuelta. “Las sensaciones fueron buenas. El trabajo que hicimos fue para estar satisfechos y, aunque no conseguimos marcar, ahora confiamos en nuestras opciones. Tenemos que complicarles su juego y ser capaces de llevar la iniciativa”, asegura el zaguero; y subraya: “Meter gol en un momento preciso del encuentro puede ser la clave”.



En cuanto al rival, comenta: “Allí nos pusieron las cosas difíciles con el apoyo de su afición. Son jugadores rápidos, bien dotados físicamente”. El central de Arévalo ya vivió el ascenso a Segunda B de la campaña 2010/11. “Las sensaciones son parecidas. En aquella ocasión -frente a la SD Logroñés-, remontamos y queremos que se repita la situación”, explica.

3.000 tronadores La junta directiva de la entidad, junto con el apoyo de algunas de las empresas colaboradoras, ha preparado unos 3.000 tronadores para que el público haga de La Albuera una caldera. La iniciativa fue presentada por el entrenador Abraham García y el propio Anel. El obsequio se entregará a la entrada del partido con un formato novedoso en el que se incluyen todos los jugadores y el cuerpo técnico en tamaño póster.

Camino del ‘no hay billetes’ La venta de localidades anticipadas para el partido continúa a ritmo de 'no hay billetes'. La expectación está rayando cotas de envergadura y se prevé que el aforo de La Albuera registre su mejor entrada de la temporada. Los aficionados llevan todo el curso remando en la misma dirección que su equipo y para esta ocasión la respuesta ha sido unánime. Según informó el directivo Juan Carlos Renedo hasta el momento “se han vendido unas 1.200 entradas”. Cien son los espectadores que llegarán desde Málaga para poner el apoyo a los suyos. El precio para la cita con el ascenso es de 12 euros hasta el sábado a las 12.00 horas o hasta completar el aforo. Los puntos de venta son la sede del club, el bar Gallego, el estanco situado frente al Campus María Zambrano, la óptica C&C, la tienda de deportes Miguel Ángel y el pub Carpe Diem de Cantalejo. En caso de que queden localidades en taquilla, el coste será de 15 euros.

