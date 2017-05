La alcaldesa niega estar imputada y acusa al PSOE de injurias contra su persona

La alcaldesa de Honrubia de la Cuesta, Lucía Gil Guijarro (Agrupación Independiente), ha salido al paso de las declaraciones del grupo del PSOE en la Diputación Provincial, que le acusa de “estar imputada en un procedimiento penal por vulneración de derechos constitucionales, al negarse a entregar al concejal socialista la documentación a la que tiene derecho a acceder”. La regidora afirma que no se encuentra “formalmente imputada”, añadiendo que “el auto que acordaba la transformación de la diligencias previas en procedimiento abreviado ha sido recurrido, no siendo firme a fecha de hoy”. Lucía Gil asegura, a través de un comunicado, que “nunca” se ha negado a entregar a ningún concejal ninguna información o a darle cumplida contestación a sus demandas, “ni ha denegado a los mismos el acceso al total de la documentación que les ha sido necesaria para realizar su labor como concejales, ni aún a otra”. “El mismo concejal denunciante —destaca— reconoce en su denuncia que sí tiene acceso a la información”. La alcaldesa considera que la denuncia se ha presentado “porque se pretende que el Ayuntamiento facilite copias del total de la documentación que obra en sus archivos, e incluso de la que ya no está depositada en los mismos, corriendo esta administración con todos los gastos”. Las copias, de acuerdo a su respuesta, “se facilitan ajustándose siempre a lo recogido en el artículo 15 ROF en sus distintos apartados, que es lo que recomienda el Procurador del Común, ya que la resolución del mismo se ajusta a otras consideraciones a las que no hace mención el señor Serna (portavoz del PSOE en la Diputación)”. En su opinión, la alcaldesa, y también los concejales, “tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de su Ayuntamiento, por la confidencialidad de los datos, y documentos que custodian, e impedir el despilfarro de los fondos, y eso es, estrictamente, lo que se ha hecho”.

“En la más pura tradición del PSOE, —afirma— Alberto Serna ve la supuesta paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, jugando al ratón y al gato con la presunción de inocencia y obviando, porque no le conviene, que la hoy alcaldesa llegó a la Alcaldía elegida por sus vecinos, con un 55 por ciento de votos habiendo 3 candidaturas AIHC, PP y PSOE, después de una carrera profesional brillante y completa en la empresa privada durante 40 años, no debiendo rendir obediencia a las directrices de ningún partido político. Al contrario que muchos de los dirigentes del partido del señor Serna, doña Lucía no necesita salir en las listas para sobrevivir, situación que, evidentemente no comparte tampoco con él, cuyo bagaje profesional es limitado y no fundamenta el puesto que ocupa, lo que nos da una idea del nivel de su partido”.

