Superando las previsiones

Los aficionados hacen cola para entrar al campo en un partido de la Segoviana. / KAMARERO

La expectación que ha generado el encuentro que a partir de las seis de la tarde del sábado jugará la Gimnástica Segoviana en La Albuera frente al Atlético Malagueño ha generado una enorme expectación. El hecho de que el 1-0 favorable al conjunto malaguista que se dio en el partido de ida no sea ni mucho menos un marcador definitivo ha propiciado que los aficionados estén respondiendo a la llamada del club de adquirir sus entradas en venta anticipada con el fin de poder realizar un cálculo sobre el número de espectadores que presenciarán el encuentro desde la grada.



Y lo cierto es que la respuesta de la afición está sobrepasando las primeras expectativas, ya que en la jornada de ayer ya se habían vendido un tercio de las entradas que se han puesto a la venta para el partido. Un millar de ellas han sido retiradas por los aficionados, que no quieren dejar solo al equipo y que, de mantener este promedio, podrían abarrotar la grada de La Albuera en lo que sería la mejor entrada de la historia del municipal segoviano, dejando aparte los encuentros (amistosos de pretemporada, o de Copa del Rey) ante los equipos de Primera División.



El club sigue queriendo meter toda la animación posible en la grada, y así regalará a cada aficionado que entre al campo un tronador con el fin de que se utilicen a la salida de los jugadores y pueda crearse el mejor ambiente posible de cara al choque.



Conforme avanza la semana, aumenta el optimismo en la familia gimnástica de cara a poder remontar el marcador y lograr de esta manera el ascenso a la Segunda División B. La plantilla, que finalmente se ejercitó a petición propia en la jornada del lunes en una suave sesión tras el largo regreso desde Málaga, ya conoce de primera mano el potencial del adversario, uno de los más cualificados de esta fase de ascenso, pero también es consciente de que tiene opciones de conseguir un marcador favorable si aprovecha sus oportunidades. El cuerpo técnico baraja realizar algunas modificaciones en el once inicial, ya que en un principio el choque se plantea con la Segoviana tratando de llevar la iniciativa, y el Malagueño buscando la sentencia al contragolpe, pero la base del equipo será la que saltó al Campo de la Federación Malagueña.



Lo que sí es segura, salvo lesión, es la presencia en las filas del Malagueño de los tres jugadores, Luis Muñoz, Ontiveros y En-Nesyri, que han venido jugando de manera prácticamente habitual con el Málaga de Primera División. La prioridad del club es ascender al equipo a Segunda B, y por ello no ha escatimado en refuerzos de relumbrón para el equipo que entrena Manel Ruano. La Segoviana no tendrá fichajes ‘extra’ de cara al partido, o al menos no de los que se colocan sobre el terreno de juego, y por ello aspira a que sea la grada quien verdaderamente ejerza de jugador número 12.

