La hostelería apuesta por la innovación y la calidad para recuperar el mercado perdido por la crisis

Ramón Estalella (CEHAT), José María Rubio (FEHR), Cándido López (AIHS) la diputada provincial Magdalena Rodríguez y Emilo Gallego (FEHR), en la presentación de la jornada./ kamarero

Si bien es cierto que la hostelería ha sido uno de los sectores económicos que mejor han sabido capear los efectos de la crisis económica, no es menos cierto que los empresarios siguen buscando fórmulas que les permitan mantener bares y restaurantes abiertos para ofrecer el mejor servicio a una sociedad que vuelve la mirada a estos establecimientos para disfrutar de su tiempo de ocio.

Con este objetivo, la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) convocó ayer a los profesionales del sector en la provincia en los salones del Hotel Los Arcos para poner sobre la mesa las amenazas, fortalezas y debilidades de la hostelería y el alojamiento en una jornada que se enmarca en los actos con los que la patronal hostelera celebra el 40 aniversario de su creación.

Los máximos responsables de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) José María Rubio y Ramón Estalella fueron los encargados de analizar el panorama en restaurantes y hoteles, con la colaboración del periodista especializado en gastronomía Javier Pérez de Andrés.

José María Rubio destacó el cambio de tendencia de los clientes de la hostelería, que ahora se acercan a los establecimientos “no para comprar, sino para que les vendamos”. Con esta reflexión, el presidente de la FEHR subrayó el carácter cada vez más exigente de la sociedad hacia los productos y servicios de bares y restaurantes, motivado por una cada vez mejor preparación de los ciudadanos. “En unos pocos años, quizá desde 2011, hemos pasado de la obsesión por el precio a la obsesión por el precio justo –explicó Rubio- donde la persona que entra en un establecimiento no sólo quiere un plato concreto, sino también conocer cómo está cocinado, que ingredientes lo componen o cómo es su elaboración”.

Así, constató que las nuevas tendencias pasan por la apuesta por la salud y la sostenibilidad en los productos, donde un mercado cada vez más joven apuesta por ingredientes saludables y orgánicos que les permitan compatibilizar su visita a bares y restaurantes con su estilo de vida. Además, señaló que el futuro de la hostelería pasa también por la “autenticidad y la transparencia” de cara al consumidor, lo que recomienda incluso compartir los conocimientos con los clientes para ofrecerles “experiencias únicas que hagan a los establecimientos también únicos para quienes llegan hasta sus mesas”.

El uso de las nuevas tecnologías se antoja también fundamental en el nuevo modelo del negocio hostelero, en opinión de Rubio. Así, la presencia en internet y en redes sociales supone en la actualidad conocer casi de inmediato los gustos de los clientes y la opinión sobre el servicio recibido. Así, señaló que actualmente “hay un tipo de cliente muy selectivo que emplea las redes sociales como guía para adecuar sus gustos a la oferta, y por eso es necesario estar presentes de forma atractiva para incorporar este nicho de mercado”.

Bajo estas premisas, la hostelería debe hacer frente a un mercado cada vez más exigente en el que la crisis ha obligado a cerrar muchos establecimientos pero a su vez ha supuesto una mayor contratación de trabajadores y una mayor facturación para los que se mantienen tras este periodo recesivo. Así, Rubio destacó como datos positivos el aumento del consumo en la familia y en las empresas, y puso como ejemplo el regreso del “consumo de impulso” en el que un cliente decide mantener un encuentro con un amigo o una reunión familiar de forma inopinada. El presidente de FEHR relacionó este hecho con el auge del consumidor hedonista que busca en bares y restaurantes no sólo satisfacer sus momentos de ocio, sino hacerlo con calidad.

Por otra parte, reivindicó la labor esencial de las pymes hosteleras en el mantenimiento del sector y aseguró que “un negocio pequeño no debe ser menos profesional”. Por ello, señaló que el éxito de las pymes radica en una adecuada gestión, el conocimiento claro del segmento de clientes al que va dirigido, una oferta que combine la singularidad con la tradición y el empleo de las nuevas tecnologías.

