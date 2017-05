Luquero defiende la discriminación positiva en favor de las mujeres

El concejal de Empleo e Innovación, José Bayón, moderó la mesa de debate compuesta por cuatro mujeres emprendedoras celebrada ayer en La Cárcel. / T. DE SANTOS

“Yo creo que la discriminación positiva en los temas de género es fundamental en todo”, aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, antes de dar comienzo la jornada ‘Mujer, emprendimiento y liderazgo’, organizada por la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación.

“La realidad nos demuestra que, con un porcentaje de mujeres superior en formación universitaria, con calificaciones superiores como media de las mujeres sobre los hombres y con mejores resultados cuando son pruebas selectivas objetivas (oposiciones) en el caso de las mujeres que de los hombres”, siguen siendo los hombres los que mandan y las mujeres que las que dedican más a la familia y las tareas del hogar, continuó la regidora.

“Sin embargo —lamentó Luquero—, cuando es la propia sociedad la que permite o no permite ascender en puestos de responsabilidad a las mujeres, vemos que nos topamos con el famoso techo de cristal, que el nombre no puede ser más acertado, porque no lo vemos pero es verdad que existe un límite, algo nos limita: o los propios valores que nos traslada la sociedad, haciendo que pongamos por encima de todo nuestra familia y que nuestros valores sean diferentes; o que, sencillamente, se promocionan mucho mejor los hombres con una formación similar y a veces menos cualificados o con peores calificaciones en sus respectivas carreras o formaciones profesionales. Es curioso pero esto sucede y por tanto soy partidaria absolutamente de la discriminación positiva; en los temas de género creo que es fundamental”.

Por ello, el Ayuntamiento lleva a cabo iniciativas como la de ayer, con ponencias y mesas de debate, en las que “hemos querido reunir a una serie de mujeres muy interesantes, profesionales, empresarias, emprendedoras, de proyectos exitosos, para que compartan experiencias con otros emprendedores que se acerquen hasta la Sala Ex.Presa 1”, apuntó.

Porque, continuó, “todos sabemos que, cuando alguien arriesga e inicia un proyecto de emprendimiento, se enfrenta a muchos problemas. Se trata de poner en común posibles soluciones y, de alguna manera, solventar los problemas todos juntos”.

La jornada de ayer estaba centrada en las mujeres, ellas eran las únicas protagonistas. “Nos hemos centrado en el emprendimiento femenino porque en todos los estudios económicos que hay, tanto a nivel internacional como españoles, las mujeres emprendedoras están muy por debajo de los hombres. Por ello hemos querido reunir a estas mujeres muy interesantes”, explicó la alcaldesa.

Participantes Y gracias a esta jornada pudo conocerse la labor que realiza Blanca Drake Rodríguez Casanova, responsable del Programa Women’s Age Telefónica Open Future, quien ofreció una ponencia sobre la labor de las mujeres en el mundo empresarial; o el trabajo de Marta Vázquez Herrero, fundadora de Jausia, una empresa que crea universos tridimensionales de imágenes inmersivas en 360º y realidades virtuales.

Vázquez Herrero compartió mesa redonda con Ángela Navarro Valladolid, presidenta de la Fundación Ángela Navarro, dedicada al ámbito de la estética dirigida a las personas que padecen los efectos de tratamientos médicos o de enfermedades en su aspecto físico, como el cáncer o la quimioterapia; con Alba Martín Casado, artesana vidriera de Segovia, con una amplia trayectoria y varios premios en su haber; y con Elena Martín Guerra, cofundadora de la empresa Sociograph, la primera firma internacional con un modelo neurocientífico propio y exclusivo que determina con total fiabilidad la efectividad de la comunicación.

Durante el encuentro, moderado por José Bayón, concejal de Desarrollo Económico, se abordaron temas como la innovación y el conocimiento, elementos esenciales para el futuro; o el ADN emprendedor y el rol de las mujeres líderes, referentes para las nuevas emprendedoras. Pero, principalmente, estas mujeres compartieron con los asistentes las experiencias, dificultades y beneficios que se han encontrado durante sus carreras profesionales.

