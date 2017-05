UPyD ofrece su apoyo al equipo de Gobierno para que el PEAHIS sea aprobado este año

La cuesta de San Juan es una de las calles que más necesidad tiene de ser reformada, según todas las formaciones. / KAMARERO

Desde el grupo municipal de UPyD - Centrados en Segovia instaron ayer al equipo de Gobierno a aprobar de una vez por todas este año el Plan de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS), porque de ese modo podrían realizarse muchos trabajos en las zonas afectadas por este plan.

El portavoz de la formación magenta, Cosme Aranguren, aseguró que “el casco histórico, sin el PEAHIS, está perdiendo inversiones y población” día a día y por ello, dijo, “creemos que tiene que estar aprobado definitivamente en pleno antes de fin de año”. Para ello, “el equipo de Gobierno tendrá nuestro apoyo”, afirmó.

Aranguren se refirió al PEAHIS al hablar de las inversiones que el Ayuntamiento realizará tras aceptar el equipo de Gobierno que este año será prácticamente imposible invertir en el edificio CIDE del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) la partida de 350.000 euros recogida en los presupuestos municipales.

En este sentido, la alcaldesa, Clara Luquero, apuntó la pasada semana que ese dinero de destinará a cubrir otras necesidades de la ciudad y apuntó como posibles proyectos las mejores en la cuesta de San Juan y en la plaza de la Artillería. Este eje, dijo Aranguren, es una buena opción, aunque consideró que habrá que destinar un presupuesto mayor, ya que con los 350.000 euros no se pueden rehabilitar en condiciones la calle y la céntrica plaza.

Recordó también que el pleno aprobó una moción en la que se instaba al Ayuntamiento a mejorar el eje Daoíz - Marqués del Arco, aunque ve más complicado trabajar en esta opción, “por cuestiones técnico-jurídicas”, hasta que no esté aprobado de manera definitiva el PEAHIS.

Respecto a la proposición de Ciudadanos de que este dinero se invierta teniendo en cuenta la opinión de los vecinos de la ciudad, mediante lo que se conoce como presupuestos participativos, Aranguren señaló que “no dará tiempo”, ya que en el acuerdo de Ciudadanos con el equipo de Gobierno para aprobar los presupuesto se determina que esos 350.000 euros “se destinarán a proyectos que serán consensuados con las asociaciones vecinales”, siempre y cuando no haya un proyecto para el CAT a 31 de agosto, quedando entonces solamente cuatro meses para que termine el ejercicio, así que “habrá que apoyar lo que diga el equipo de Gobierno”, dijo Aranguren, quien calificó las obras en San Juan y la plaza de la Artillería como un proyecto “acertado”.

En cuanto a seguir adelante con las obras en el CAT, el portavoz de UPyD - Centrados en Segovia reiteró lo afirmado en el último pleno, que “el despilfarro del dinero público es otra forma de corrupción” y lo definió como “un proyecto megalómano para gloria del alcalde que lo inspiró [Pedro Arahuetes] en una época de vacas gordas”. “Es un despropósito que nació sin proyecto, sin saber a qué se va a destinar...”, insistió, por ello su partido está en contra de seguir invirtiendo en el CAT sin definir primero los objetivos del centro.

