C’s asegura que “los vecinos van a decidir” las inversiones en la ciudad

En el acuerdo alcanzado por Ciudadanos y el equipo de Gobierno socialista para la aprobación de los presupuestos municipales de este ejercicio figuraba un punto relativo a la partida de 350.000 euros determinada para el edificio CIDE del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). Dicho punto establecía que si a 31 de agosto “no hubiera un proyecto definido,

real, viable y con rentabilidad económica y/o social para la ciudad”, esa partida se destinaría a otros proyectos que se definirán mediante el sistema de presupuestos participativos.

“Y miren si somos previsores que el pasado 10 de mayo ya tuvimos una reunión con los presidentes de las asociaciones” para que vayan trabajando y digan lo que quieren hacer con ese dinero, aseguró ayer la portavoz de Ciudadanos en la corporación municipal, María José García Orejana, porque “sabíamos que era difícil” que el proyecto del CIDE saliera adelante en este ejercicio y pudiera así realizarse la inversión prevista.

Por ello, apuntó la concejala, planearon la reunión con los representantes vecinales “porque lo que queremos es que tengan protagonismo los ciudadanos y que digan lo que quieren hacer con los presupuestos (...) Lo que nosotros promovemos es que los vecinos participen, que digan qué necesidades tienen en el barrio, cuáles son las prioridades y trabajar sobre ello, marcando también las actuaciones a futuro”.

Respecto a la posibilidad planteada por la alcaldesa, Clara Luquero, la pasada semana de invertir los 350.000 euros en rehabilitar la cuesta de San Juan y la plaza de la Artillería, García Orejana dijo que, “hasta donde yo sé, no está decidido a dónde irá esa partida. Hay que tener un proyecto para hacerlo bien y un presupuesto, porque con 350.000 euros no da, y no hacer chapuzas como en la avenida de la Constitución”; e insistió en que, aunque el Ayuntamiento plantee algunas posibilidades a los vecinos, éstos también pueden presentar las suyas y alcanzar un acuerdo, pero “los vecinos van a decidir”, afirmó, porque esa es la base de los presupuestos participativos que propone Ciudadanos.

En cuanto al futuro del CAT, apuntó que “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho y lo que se ha invertido, pero lo que tenemos no podemos dejarlo abandonado, hay que aprovecharlo y lucharemos por ello”.

En este sentido, recordó que la formación naranja apuntó la posibilidad de instalar en el CAT un Instituto de Transferencia Tecnológica, pero se necesitarían inversiones de otras instituciones, ya que el Ayuntamiento por sí solo no dispone de capacidad para ello.

El grupo propone una suspensión del impuesto de las plusvalías

En relación a la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, conocido como plusvalía, en la que considera que dicho impuesto “vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”, María José García Orejana señaló “el problemón” que tienen ahora, no sólo el Ayuntamiento de Segovia, sino todas las entidades locales, ya que el Constitucional insta a reformar la ley, pero mientras tanto los ayuntamientos tienen que seguir percibiendo la plusvalía, se haya producido beneficio o no con el traspaso de una propiedad.

“El Gobierno tiene que hacer una nueva legislación de forma urgente”, dijo la portavoz de Ciudadanos en la corporación municipal, “para que los ayuntamientos sepan cómo cobrar ese impuesto”. Además, apuntó que algunas entidades ya han empezado a buscar alternativas —porque cuando la sentencia se publique en el BOE, recordó, serán inconstitucionales algunos artículos de la normativa que regula el Impuesto— para determinar si hay ganancias o no en la transmisión y, de este modo, ver si se puede cobrar la plusvalía.

García Orejana afirmó que “es una ley injusta, porque hace tributar a quien no ha tenido ganancias, así que es confiscatoria” y dijo que su grupo propondrá “una suspensión del impuesto, cuando la sentencia de publique en el BOE, hasta que exista una normativa sobre cómo aplicar la plusvalía”.

Asimismo, aseveró que el Gobierno central tendrá que facilitar una nueva línea de financiación a los ayuntamientos, para compensar lo que dejarán de ingresar por las plusvalías una vez que se dejen de percibir si el contribuyente demuestra que no ha habido un beneficio.

