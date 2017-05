“La ciudad vive una calma tensa tras el atentado”

Pablo Martínez Gila

Calma tensa, dentro de la normalidad. Así percibía hoy el segoviano Pablo Martínez Gila el ambiente en Manchester, ciudad inglesa en la que reside desde hace cuatro años, donde desempeña el cargo de Jefe de Estudios del Instituto Cervantes. Manchester, una de las ciudades más grandes del Reino Unido, se convertía en la noche del lunes en protagonista mundial, después de sufrir un atentado terrorista reivindicado por Estado Islámico, que dejaba 22 fallecidos y 59 heridos, en el segundo ataque más mortífero que tiene lugar en el Reino Unido desde el 7 de julio de 2005, cuando más de medio centenar de personas perdieron la vida por una cadena de explosiones que sacudió el sistema de transporte público londinense. Sobre las once de la noche, Pablo Martínez empezó a recibir en casa las primeras noticias, a través de las redes sociales y la cadena de televisión inglesa BBC, del trágico suceso registrado en el Manchester Arena, donde miles de personas, en su mayoría niños y jóvenes, asistían al macroconcierto de su ídolo Ariana Grande. “Sabíamos que había ido mucha gente al Manchester Arena, incluso compañeros de clase de mis hijos, ya que es una instalación muy céntrica en la que se celebran muchos conciertos destinados al público infantil, a los que yo he acudido en diferentes ocasiones junto a mi familia”, explica Pablo, que reside en Manchester junto a su esposa y sus dos hijos. En su opinión, la Policía dio la información “de una forma muy inteligente, para no crear alarma, aconsejando a la gente no ir al centro de la ciudad, para no generar más pánico”. Como muchos ciudadanos, Pablo pensó en un principio que se trataba de una “explosión fortuíta”, pero al ir conociendo más datos, fue consciente de que era un terrible atentado, con muchos fallecido y heridos graves. “Creo que no hay ningún conocido mío entre los fallecidos, pero sí que hay una compañera de colegio de mi hijo que se encuentra en cuidados intensivos.

También agradecía que dentro de la calma tensa que ayer se vivía en la ciudad, los responsables políticos, como el alcalde, intentaran transmitir tranquilidad y normalidad, “dentro de lo que cabe” a los ciudadanos, “que hemos acudido a nuestros trabajos y colegios como todos los días”, a pesar de que nunca olvidarán, sobre todo los más pequeños, los momentos vividos en Manchester en la noche del 22 de mayo de 2017. Pablo Martínez cree que Manchester es una ciudad “segura”, a pesar de las circunstancias, y que saldrá adelante. Los próximos días serán jornadas de recuerdo y homenajes hacia las víctimas, con la celebración de concentraciones de pesar y apoyo a los heridos, como las que ayer se desarrollaron en centros públicos y privados. Para Pablo Martínez y su familia, éste será su último año en Manchester, ya que el próximo, el Instituto Cervantes le trasladará a Londres, la capital inglesa. Pero, siempre mantendrán en la memoria una jornada trágica como la vivida el lunes en Manchester.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.