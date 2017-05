Talento alemán, corazón segoviano

Imagen de Svea Freiberg durante un paseo por el Palacio de Cristal de Madrid. Se graduará en Administración de Empresas el próximo mes de julio. / IE UNIVERSITY

Svea Freiberg observa por primera vez la belleza del horizonte segoviano por la ventanilla del autobús. Atrás queda la estación del AVE. Es el descubrimiento de una ciudad, emocionante y esperado; es un día luminoso, lleno de sol. El paisaje castellano da paso a las primeras casas de la ciudad, y en pocos minutos el autobús municipal se abre camino entre las calles empedradas del centro. Nada más enfilar la curva de la avenida de Padre Claret, que conduce a la Plaza de la Artillería, la joven alemana ya contempla el Acueducto de Segovia, el monumento romano con más de dos mil años de historia. Ella nunca olvidará cómo esa imagen colosal aumentaba tras los cristales del autobús a medida que se iba acercando. Esa visión de una Segovia luminosa sigue viva en su memoria.

"Echo de menos Segovia”, me asegura por teléfono Svea dentro de un vagón del metro de Madrid. Es aún temprano, y ella se dirige hacia la empresa donde realiza actualmente prácticas profesionales. “Spotahome” es una startup española de alquileres que ofrece un modelo disruptivo que está revolucionando el sector inmobiliario. En este portal, Svea aporta sus conocimientos de la cultura y del idioma alemán; algo valioso para una joven empresa con una decidida trayectoria internacional, ideada por otros jóvenes talentosos como ella, entre otros, por un antiguo alumno de IE.

En tan solo dos meses, esta alemana de veintitrés años se graduará en Administración de Empresas en IE University. Su historia es la de una joven con un irrefrenable instinto por aprender, por conocer otras culturas, por ayudar a los demás en labores solidarias, por mejorar como persona. En el trayecto de metro que le conduce hacia su trabajo, Svea me cuenta su historia.

Svea Freiberg es natural de Hannover, la capital del estado federado de Baja Sajonia. Fue siempre una buena estudiante, y con una gran facilidad para aprender otros idiomas. Recuerda que muchas de las clases que se impartían en su instituto alemán eran en inglés, francés y español. En nuestra conversación por teléfono, compruebo que Svea domina el español a la perfección: utiliza expresiones coloquiales y un vocabulario muy rico. Su predilección por España y por nuestra cultura procede de las clases de historia y de lengua que recibía en Alemania de una profesora española, que contribuyó a que Svea soñara con venir un día a nuestro país. Me cuenta que tan bueno fue su desempeño en aquellas clases de español que recibió una beca de la embajada española en Berlín y un diploma que reconocía sus excelentes notas académicas.

Tras graduarse en secundaria, su deseo de conocer mundo era irrefrenable. Necesitaba explorar algo distinto a lo conocido hasta entonces. Se marchó a trabajar con una amiga a dos granjas en Francia (allí también podía practicar otro idioma y conocer una cultura distinta). En una de las granjas cultivaba y vendía verdura; en la otra, ayudaba en el cuidado de una granja de cabras, que también era quesería. Tras la experiencia francesa, Svea regresó a Alemania para trabajar en una productora audiovisual que, por aquel entonces, preparaba series para televisión. Necesitaba explorar, foguearse y adquirir experiencia antes de empezar la universidad.

Su primera visita a Segovia tuvo lugar durante aquella etapa de su vida. Por recomendación de un amigo de la familia, Svea se animó a saber un poco más qué era IE University. “En una jornada de Puertas Abiertas conocí la universidad y su filosofía educativa, tan internacional y tan abierta a la diversidad; lo tuve claro desde el principio”, asegura Svea, que subraya que en ese momento valoró mucho el hecho de que la universidad estuviera en Segovia, “una ciudad cargada de historia, tan bonita y pacífica, con tantos lugares para aprovechar el tiempo libre”.

Antes de comenzar la universidad, Svea pasó seis meses trabajando en una clínica de rehabilitación en Alemania, “donde daba apoyo a los enfermos que necesitaban cuidados, les daba compañía, me aseguraba que no se sintieran solos”, me sigue contando por teléfono mientras el ruido del metro se oye de fondo.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.