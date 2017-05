Rajoy dice que para el PP "todo sigue igual" tras la victoria de Sánchez y que no adelantará elecciones

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha confesado este lunes que aún no ha contactado con Pedro Sánchez para felicitarle por su victoria en las primarias del PSOE para "no molestarle", pero ha señalado que, pese a esa victoria del exsecretario general de los socialistas, para el Partido Popular "todo sigue igual" y se entenderá con él si así lo quiere. Dicho esto, ha recalcado en varias ocasiones que no va a adelantar las elecciones generales. "Para el Partido Popular todo sigue igual. Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere", ha manifestado Rajoy dentro del Comité Ejecutivo del PP -a puerta cerrada--, según han informado fuentes 'populares'. Esa reunión ha estado centrada en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y en el desafío independentista del Gobierno catalán.

