Los socialistas abogan por la unidad del partido tras la victoria de Sánchez

«Hoy lo que toca es ponerse a trabajar para conseguir un PSOE fuerte y unido, que vuelva a ser una alternativa real de Gobierno y devuelva a los ciudadanos los derechos y beneficios del Estados del Bienestar, que se han perdido con las políticas del PP durante los últimos años». Esta es la opinión generalizada de los militantes socialistas, pasada la resaca electoral. No toca ahora hacerse reproches sobre lo dicho en campaña —muy bronca a nivel nacional, pero no en Segovia, reconocen desde todos los frentes—, sino trabajar para el partido. Hay que olvidar a quién se dio el voto el domingo, porque Pedro Sánchez ganó y es el nuevo secretario general del PSOE.

Y la verdad es que ganó de manera incontestable, con más del 50 por ciento de los votos y en casi todas las provincias de España. En Segovia, Susana Díaz sólo quedó por delante del madrileño en la capital, en el resto de las delegaciones venció Sánchez. Por ello, aquellos que defendieron su candidatura durante la campaña eran ayer los más contentos con los resultados.

Alberto Peñas, concejal de Otero de Herreros, aseguraba que “estamos felices, pero tranquilos y con una felicidad sosegada y bien entendida, porque el trabajo empieza ahora”. Peñas cree que ganó Sánchez porque “hablaba de todo lo que nos importaba a los compañeros de a pie” y que “Sánchez actuará desde la absoluta lealtad, con integración de las candidaturas que han perdido, sin que vuelva a suceder lo del año pasado, para que se puedan aplicar las políticas que queremos”.

Para Héctor Pascual, concejal de Sanchonuño, lo importante es que “es una victoria de la militancia, que se ha puesto delante de los dirigentes y les ha dicho que el camino que habían cogido en octubre no era el correcto. Los militantes se han sentido humillados con todo lo que ha ocurrido y han transformado ese enfado en ilusión por cambiar el partido al que pertenecen desde siempre”.

En el mismo sentido se explicó el edil del Ayuntamiento de Segovia Álvaro Serrano, para quien “Sánchez era el candidato que ahora puede tener un mayor reconocimiento a nivel social. Demostró mucha coherencia, dijo que no iba a entregar el partido al PP y eso lo cumplió y ahora puede contribuir a que el PSOE recupere buena parte del prestigio que se ha perdido estos años”.

Democracia Yolanda Torrego, diputada provincial, añadió que “estamos muy contentos y yo particularmente estoy muy satisfecha, porque lo que ha pasado ha sido la muestra de un trabajo en equipo, para fortalecer el partido y salir más unidos y más cercanos a la militancia y a la sociedad”. Torrego defendió, asimismo, la muestra de ejercicio de democracia realizada por los socialistas, algo que reiteraron en resto de los militantes.

También lo hicieron quienes apoyaban las otras candidaturas, porque lo sucedido el domingo “ha sido un ejercicio de democracia, de todos los militantes socialistas, que hemos elegido libremente a quien considerábamos el mejor secretario general”, afirmó la procuradora Ana Agudíez, quien se había postulado a favor de Susana Díaz.

Y la alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomo, defensora de la candidatura de Patxi López, reiteró que “un proceso transparente, como el que vivimos el domingo, lo que hace es reforzar al partido. Quiero destacar la enorme participación, porque somos un partido con muchas ganas y queremos volver a ganar las elecciones en este país, dar un vuelco a la situación, y para ello debe existir un Partido Socialista libre y unido” en torno al nuevo secretario general elegido por la mayoría.

Incluso la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien no quiso decantarse durante la campaña por ninguno de los candidatos, aseguró ayer que el domingo “los socialistas hicimos un ejercicio de democracia interna, ojalá todos los partidos fueran tan democráticos. Y una vez que uno que acepta el principio de la democracia, lo que resulta es lo que resulta”.

“Ahora lo importante es unirnos todos en lo que se decida en el Congreso Nacional —continuó Luquero—. Hoy empieza todo, tenemos que estar todos a una a conformar un proyecto que dé soluciones desde un planteamiento socialdemócrata para este país, porque, para los que nos sentimos socialistas y para todos nuestros simpatizantes, es también importante para España que un partido sensato sea una alternativa real de Gobierno. A partir de ahora hay que conectar nuevamente con los ciudadanos y de ellos dependerá el éxito de nuestro partido y de España, porque los mayores avances de derechos y libertades y los avances de este país llegaron de mano de Gobiernos socialistas”.

En el mismo sentido se pronunció Alfonso Reguera, concejal del Ayuntamiento de Segovia y secretario de la Agrupación Local del PSOE de Segovia: “Es una victoria incontestable, no tiene vuelta de hoja. Con una participación del 80 por ciento y más del 50 por ciento de los votos [para Pedro Sánchez], no hay nada que decir. Hay que darse un poco de tiempo para que llegue el próximo Congreso y ver lo que pasa allí; y luego seguir con un periodo, que llegará hasta octubre o noviembre, durante el que habrá una renovación a todos los niveles en el PSOE. Entonces habrá que ponerse a trabajar y que estén quienes los militantes decidan”.

Sobre este punto, Reguera aseguró que pondrá su cargo como secretario de la Agrupación Local del PSOE de Segovia a disposición del partido, pues en campaña se posicionó del lado de Díaz y “cuando un secretario general se pone del lado de una opción que no gana, tiene que poner su cargo a disposición del resto, por una cuestión de confianza”.

Opción que Juan Luis Gordo, secretario provincial del PSOE, no ha dicho si tomará también, ya que, al igual que Reguera, Gordo apoyaba a Díaz. “Como secretario general acepto el resultado, que expresa la opinión mayoritaria del partido en la provincia; pero a título personal yo pensaba que la otra opción era la era mejor para el partido y para España”, dijo.

Aunque, añadió, “lo importante es que entre todos seamos capaces de hacer un partido sólido y unido; que el nuevo secretario general sea capaz de cohesionarlo, porque le corresponde a él; y que hagamos un proyecto político que entronque con la mayoría social de este país y consigamos volver al Gobierno”.

