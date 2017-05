Las Cortes rechazan las enmiendas a los PGC del PSOE, Podemos e IU

El Pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 presentadas por PSOE, Podemos e IU con el voto en contra de PP y Cs y la abstención del procurador de UPL, Luis Mariano Santos.

Con esta votación finalmente se rechazó la petición de los partidos enmendantes de devolución de los proyectos presentados por la Junta tras materializarse con las votaciones el pacto rubricado entre PP y Ciudadanos a través del que se garantiza la aprobación del proyecto del Presupuesto y de la ley de Medidas que le acompaña.

Una vez superado este paso arranca ahora el plazo para la presentación de enmiendas parciales que podrán registrarse hasta mañana, 23 de mayo.

No obstante, en el debate el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, quien intervino para argumentar el voto de su formación criticó que la oposición “únicamente genera enmiendas a la totalidad que saben que no van a salir adelante”, al tiempo que ha alabado la capacidad de su formación para negociar “por responsabilidad” unos “buenos presupuestos” para la Comunidad.

Mitadiel, quien contó con un turno de diez minutos para argumentar su posición, recordó que si no fuera por C’s “hoy no habría presupuestos que enmendar”, al tiempo que insistió en la labor realizada por la formación naranja frente a otra oposición cuyo único objetivo es “protestar” sin “aportar nada”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.