Las Cortes debaten las enmiendas de la oposición a los Presupuestos regionales

Las Cortes debate hoy en una sesión plenaria las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 y de Medidas Tributarias y Administración de la Comunidad registradas por los grupos parlamentarios Socialista y Podemos y por el procurador de IU-Equo, José Sarrión, que coincidieron al advertir de que las cuentas elaboradas por la Junta no corrigen los principales problemas de los castellanoleoneses además de consolidar los recortes.

Estos son los principales argumentos de las enmiendas a la totalidad de las tres formaciones que centrarán el debate parlamentario de mañana, aunque la tramitación de los presupuestos seguirá adelante tras el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos que ya garantizó, al menos, su abstención para que vea la luz el presupuesto de 2017 (Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2016).

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista basa sus enmiendas a la totalidad a ambos proyectos de ley en el convencimiento de que “llegan muy tarde” y no van a solucionar los problemas que tiene Castilla y León, como el menor crecimiento económico respecto a la media nacional.

Los socialistas auguran además que las cuentas de 2017 van a generar “más problemas” ya que, según advierten, no va a haber tiempo material para ejecutar muchas de las inversiones que se comprometen y creen que será “dinero baldío” que no se va a gastar, en lo que consideraron “un lastre” para las verdaderas necesidades regionales.

Para el presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, con la aprobación de los presupuesto de 2017 se mantendrá “el gran drama” de la Comunidad, con especial atención a la “gran sangría poblacional” por esa falta de pulso económico y de creación de empleo de calidad y estable.

A esto añadió que las cuentas de este año consolidan los recortes en los elementos básicos del Estado del Bienestar con un “hachazo monumental” en la educación por la “fijación” de la Junta y del PP por incrementar la financiación de la escuela concertada mientras devalúa la pública.

