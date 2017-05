El objetivo es marcar

Con la experiencia que otorga el haber jugado fases de ascenso de todos los colores, la Gimnástica Segoviana se plantó en la jornada de ayer en Málaga buscando prepararse de la mejor manera posible de cara al encuentro que, a partir de las doce de la mañana, disputará en el campo de la Federación de Málaga frente al Atlético Malagueño, un filial de postín que lleva años buscando casi con desesperación un cambio de categoría que, al igual que a la Segoviana, se le está resistiendo demasiado.



Lejos del ruido que ha provocado el hecho de no jugar el partido en La Rosaleda, y tener que hacerlo en un campo con menor aforo, la plantilla que dirige Abraham García ha preparado el partido con todo el mimo posible, intentando un primer objetivo, como es el de salir vivos del encuentro de ida para llegar con opciones a la vuelta en La Albuera. Los azulgranas son conscientes de que se miden a un espejo, porque el equipo que entrena Manel Ruano parte de las mismas premisas que el conjunto segoviano, es decir, mucha posesión de la pelota, presión alta y verticalidad en tres cuartos para crear un buen número de ocasiones. El promedio realizador del Atlético Malagueño es de los que llaman la atención, aunque si es por datos, el hecho de que a lo largo de la temporada haya encajado casi un gol por partido es un buen clavo al que aferrarse.

Las lógicas dudas Y es precisamente un gol lo que buscará el cuadro gimnástico para conseguir aumentar sus opciones de cara al encuentro de vuelta que se jugará el sábado en La Albuera. Aunque la mayoría de los aficionados gimnásticos tienen el mismo once en mente, existen ciertas dudas acerca de si Abraham colocará el conjunto eminentemente ofensivo que ha venido realizado grandes partidos de liga a lo largo de la temporada, con la línea de cuatro compuesta por Kike, Quino, Fernán y Dani Calleja, o si bien apostará por fortalecer el centro del campo con jugadores de más trabajo como Rubén o Domingo, teniendo en cuenta que Quino no pudo desplazarse con la expedición por un problema personal, llegando por la noche, y de que es precisamente la zona ancha del campo donde el Atlético Malagueño cuenta con jugadores de más calidad, destacando sin duda la presencia de Javier Ontiveros.



El joven interior malagueño, recientemente convocado con la Selección sub 21, podrá ser de la partida, y para el técnico azulgrana es un jugador “que marca las diferencias, ya no solo en Tercera División, sino incluso en Primera. Seguramente le haría más ilusión jugar ante el Real Madrid que frente a nosotros, y habrá que ver cómo lo afronta”. Él es el principal exponente de un equipo que “domina muchos registros”, afirma Abraham, que valora el hecho de que el Atlético Malagueño no haya perdido un partido en su feudo, donde siempre ha marcado, “lo que sin duda es una buena muestra del trabajo que viene haciendo”.



Ahora bien, la Segoviana ya sabe lo que es jugar ante esta clase de equipos, “y lo que no vamos a hacer es traicionar la filosofía que nos ha llevado hasta aquí”, afirma el entrenador gimnástico, que evidentemente no quiso desvelar el once que pondrá en liza ante el filial, pero sí tiene el claro objetivo de conseguir un resultado positivo, “y normalmente en esta clase de eliminatorias eso es sinónimo de marcar un gol”.

