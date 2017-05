El Medio Maratón de Segovia celebra su undécima edición

Diversos momentos de la entrega del Miguelín que se llevó a efecto en la noche del viernes en las instalaciones del restaurante Casares. / FRANCISCO DEL CAÑO

A las diez y media de la mañana de hoy se dará la salida a la undécima edición del Medio Maratón Ciudad de Segovia, en la que participarán alrededor de 2.500 atletas llegados desde todos los puntos de España, atraídos por una carrera original en su trazado, ya que pasa al lado de todos los monumentos representativos de la ciudad, y en la que la implicación de los segovianos en la animación de la prueba resulta muy del agrado de los participantes.



Durante toda la jornada de ayer, y hasta primera hora de la mañana de hoy, la organización ha venido haciendo entrega de los dorsales a los corredores, que tendrán la oportunidad de disfrutar de una de las jornadas más calurosas que se recuerdan, ya que el hecho de haber trasladado la prueba al mes de mayo ha traído consigo que el tiempo climatológico sea algo más benévolo con los atletas y los que los animan desde los lados de la carretera, que (si no hay cambio brusco) no tendrán que abrir los paraguas para protegerse de la lluvia.



Media hora antes de la salida, los miembros de la Brigada Paracaidista realizarán el salto de exhibición desde un helicóptero, y poco después la salva de cañón señalará de manera contundente el comienzo de la carrera, que presentará el mismo trazado que el pasado año recorrió en menos tiempo que nadie Juan Antonio Cuadrillero en categoría masculina, y Marta Mazaira en féminas.



Por delante, los atletas tendrán poco más de 21 kilómetros en los que pocas zonas serán de llano, ya que si bien los primeros kilómetros serán de menor exigencia en lo que a desniveles se refiere, el, descenso al Santuario de La Fuencisla, y el posterior ascenso hasta la plaza Mayor, para volver a descender hacia el Alcázar, e iniciar casi sin solución de continuidad una prolongada cuesta hasta la puerta de Madrid pondrán un plus de exigencia a los atletas.



Se espera la llegada del primer participante en torno a las 11.36, y a partir de ese momento durante cerca de noventa minutos estará abierta la línea de meta para que vayan entrando el resto de corredores, que tendrán a su disposición avituallamientos situados estratégicamente, amén de diversos servicios destinados para ellos al cruzar la meta. Todo está preparado, y la undécima edición del Medio Maratón de Segovia se prepara para ser un éxito.

Entrega del Miguelín Más de medio centenar de amigos del atletismo se dieron cita en las instalaciones del restaurante Casares para tomar parte en la entrega del Miguelín, que en esta edición fue para Jesús Muñoz, que recibió el premio de manos de su hija Marta. La velada, presentada por Luis Cuesta, fue la excusa perfecta para hablar de atletismo, de lo que ha sido, de lo que es, y de lo que llegará en la jornada de hoy con el Medio Maratón en lo que se ha convertido en una de sus más destacadas actividades paralelas.

