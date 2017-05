Una década a la carrera

Recogida de los dorsales de los corredores del medio maratón ‘Ciudad de Segovia’ en la Avenida del Acueducto, número 35. / TAMARA DE SANTOS

La undécima edición del Medio Maratón Ciudad de Segovia (lo de poner el género masculino a ‘La Media’ es la última moda, aunque el castellano admite las dos formas), ultima sus últimos detalles para que los cerca de 3.000 atletas inscritos puedan disfrutar de una carrera única tanto por su exigente trazado como por el espectáculo visual que supone pasar al lado de los monumentos más emblemáticos de una de las ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Aunque no cabe duda de que sacar adelante una competición de estas características cuesta lo suyo, no es menos cierto que la carrera tiene ya generados unos automatismos que consiguen que todo consiga fluir de una manera adecuada. De esta manera, y con la inscripción ya cerrada, el punto de recogida de los dorsales, situado en el número 35 de la avenida del Acueducto, junto a los Jardinillos de San Roque, la organización fue entregando sin mayores complicaciones los elementos distintivos a los participantes de la prueba, algo que continuará haciendo en la jornada de hoy, de 11 a 14 horas, y de 17 a 21 horas, e incluso en la jornada del domingo, de 8.00 a 9.30 horas, para los más rezagados, aunque ellos se perderán la firma de Javi Guerra en su dorsal, algo que el campeón de España de la distancia realizará en la tarde del sábado, de cinco y media a seis y media de la tarde.

El cañón, como es habitual Así, a partir de las diez y media de la mañana del domingo, una salva de cañón dará la salida al Medio Maratón Ciudad de Segovia. Un poco antes, y si el tiempo lo permite y el viento no se los lleva casi hasta Cuenca, como sucedió el pasado año, varios miembros de la Brigada Paracaidista realizarán un salto desde un helicóptero Chinook para aterrizar en la zona de salida, a pocos metros de un Acueducto que de nuevo pondrá el marco tanto al inicio de la prueba, como a sus metros finales.

Lejos del ámbito competitivo, porque hace tiempo que la prueba apostó por ser más popular, el Medio Maratón Ciudad de Segovia pondrá a disposición de los atletas todos los servicios de los que ha venido haciendo gala en años anteriores. Así, además de los avituallamientos cada cinco kilómetros (aunque el tercero de ellos, correspondiente al kilómetro 15, se realizará en la calle de San Millán, cuando los atletas ya hayan recorrido 15.700 metros de los más de 21.000 de la carrera), la organización mantiene el avituallamiento sólido y líquido (agua, powerade, naranja) al final de la carrera, en el que también se dará a los participantes un caldo artillero, habrá una zona de fisioterapeutas, cerca de otra donde se dará atención Sanitaria, roperos y duchas, éstas ubicadas a 150 metros de la meta, en la Academia de Artillería.

Poco más de una hora tardará el primer corredor en recorrer la distancia antes de presentarse en la línea de llegada. Durante ese tiempo, las tradicionales carreras de menores transitarán por la avenida del Acueducto. Pero como quiera que la ciudad no puede permanecer cortada más de lo necesario un domingo por la mañana, la organización retirará de la carrera a todos aquellos que superen los 36 minutos de carrera en el kilómetro cinco, la hora y once minutos en el kilómetro diez, y la hora y 47 minutos en el kilómetro quince. Así los atletas no podrán despistarse demasiado con la música en directo que habrá por determinadas calles de paso, ni con las extraordinarias vistas de los monumentos. Porque si deportivamente la Media de Segovia es dura, visualmente es de las más atractivas de España.

