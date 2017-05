Los archiveros reclaman un papel activo en las políticas de gestión documental

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, fue la encargada de inaugurar la exposición, posible gracias a la unión de once archivos de la ciudad y la provincia. / TAMARA DE SANTOS

El próximo 9 de junio se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de los Archivos, una jornada dedicada a divulgar la función y el trabajo de los archiveros, así como el alcance de los documentos que albergan estos centros. No hay que olvidar, dijo Mar González, portavoz del grupo ‘Archivos Segovianos’ —que nació el año pasado y aúna ya once centros de la provincia—, “que el máximo valor de los documentos reside en la garantía de derechos y deberes de los ciudadanos a lo largo de la Historia, así como en la promoción de forma visible de la buena administración y transparencia”.

González realizó estas declaraciones en la inauguración de la exposición ‘Archivos segovianos: monumentos documentados’, la primera de las actividades con las que la efeméride se celebrará en la ciudad. Sirvió también este acto para que el grupo ‘Archivos Segovianos’ se diera a conocer a la sociedad y presentar sus objetivos y retos.

“La inquietud inicial surgida para la difusión de nuestros centros —dijo González—, grandes desconocidos por la sociedad, queremos ampliarla para compartir experiencias de trabajo y resolver nuevos retos, como el planteado hoy en día por la Administración electrónica, en la que reivindicamos un papel activo en la creación de las políticas de gestión documental”.

Y es que los profesionales de este campo no quieren ser solo guardianes de la Historia, sino que también pueden adaptarse a los nuevos tiempos y aportar su trabajo para que los archivos sean más actuales y conocidos por la sociedad. Porque hoy en día, la verdad es que su función pasa un poco desapercibida para la mayoría de los ciudadanos. Así lo reconoció también la alcaldesa, Clara Luquero, quien afirmó que “los archivos son las instituciones menos conocidas, pero hacen una labor indispensable”. De ellos depende la conservación de miles de documentos en los que se basa el conocimiento, y de éste depende el respeto que la sociedad tenga por sus monumentos y su historia.

Diversas actividades Para conmemorar el Día Internacional de los Archivos, el grupo ‘Archivos Segovianos’ ha programado diversas actividades, como la exposición sobre los documentos que hacen referencia a los monumentos segovianos, que puede verse hasta el domingo 11 de junio. “Muchos de los documentos son desconocidos (...) Hay documentación de época medieval muy llamativa, algún privilegio robado; encontramos también bastantes fotografías de los primeros fotógrafos del siglo XIX, fotógrafos extranjeros como Charles Clifford o Jean Laurent, que hicieron series de fotografías sobre la provincia de Segovia; y luego hay cosas más recientes, que nos ayudan a estudiar la historia de los monumentos”, explicó González.

Asimismo, el día 9 habrá una conferencia-coloquio a cargo de José Miguel Merino de Cáceres, catedrático emérito de Historia de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y arquitecto conservador del Alcázar, bajo el título ‘Los archivos como fuentes documentales en la restauración monumental’. Será a partir de las siete de la tarde, en el patio del Archivo Provincial de Segovia, con entrada gratuita.

Además, habrá jornadas de puertas abiertas en todos los archivos que forman parte del grupo. El Archivo General Militar podrá visitarse los días 3 y 7 de junio; el Archivo Municipal de Segovia, el día 6; y el Archivo Municipal de Santa María la Real de Nieva, el día 6. El 7 de junio se abrirán las puertas del Archivo Diocesano de Segovia, del de la Diputación y del Archivo Municipal de El Espinar.

La Catedral abrirá el suyo a los visitantes el día 8; y el día 9 será el turno del Archivo Histórico Provincial de Segovia y el Archivo Histórico de la Casa Ducal de Alburquerque, en Cuéllar. Por último, el día 10 podrán visitarse los archivos municipales de Riaza y Sepúlveda.

Además de poder entrar en estos espacios de manera gratuita los días marcados, todos ellos tienen programadas visitas guiadas a diferentes horas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.