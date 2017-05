Luquero afirma que este año no se invertirá en el edificio CIDE del CAT

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández. / KAMARERO

Pasará un nuevo año sin que avance el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), situado en el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), y eso a pesar de que en los presupuestos de este año se contemplaba una partida de 350.000 euros para invertir en el inmueble. Al menos así lo reconoció la alcaldesa, Clara Luquero, tras la última Junta de Gobierno Local.

“No creo que la licitación de las obras del CAT salga este año, o saldrá muy a finales de año y no va a dar tiempo a ejecutar la cantidad que hay, así que seguramente se irá modificando para atender otras necesidades”, explicó la regidora socialista, grupo que siempre ha defendido las inversiones en este

proyecto, confiando en sus posibilidades para potenciar el empleo y el emprendimiento en la ciudad, a pesar de las críticas continuas del resto de los grupos al CAT, que definen como “pozo sin fondo”.

Por ello, añadió Luquero, estos 350.000 euros se destinarán a cubrir otras necesidades. “Si se licitan a finales de año [las obras del CIDE], como no va a dar tiempo a ejecutarlo, esa cantidad no la vamos a dejar ahí en remanente”, sino que se invertirá en mejorar la ciudad. No concretó Luquero los puntos, aunque señaló que “creo que las necesidades son de sentido común, ojalá no fueran tan evidentes”.

En este sentido, por ejemplo, recordó que a pesar de haberse aprobado en el pleno una moción para intervenir en el eje de las calles

Daoíz y Marqués del Arco, “las mociones son una manifestación de voluntad política y se ejecutarán cuando se pueda (...) Pero hay otras necesidades: tenemos pendiente la cuesta de San Juan; y también una intervención en la plaza de la Artillería, muy necesaria, porque el adoquinado en esta plaza está provocando problemas”.



Grupo Municipal Popular Tras estas declaraciones, desde el Grupo Municipal Popular volvieron a criticar el proyecto del CAT “y es que no hacen más que sumar fracaso tras fracaso en el que era su proyecto estrella, el de mayor inversión en la historia del Consistorio y para el que a día de hoy siguen sin tener un futuro cierto. No saben qué hacer con él, está claro que no tienen un proyecto y eso les está llevando a gestionar a golpe de ocurrencias que cuestan mucho dinero”, afirman los populares en un comunicado de prensa.

“Sólo en el proyecto para adaptar el edificio del CIDE, único construido de los varios proyectados, a las necesidades del Instituto de Danza Alicia Alonso gastaron la nada desdeñable cantidad de 112.000 euros, dinero tirado pues, tal y como anunció la propia alcaldesa, Clara Luquero, la semana pasada, la Universidad Rey Juan Carlos no ocupará el edificio. Primó la foto por encima de las garantías de tener atado un proyecto y eso ha tenido sus consecuencias”, añaden.

“Ahora reconoce [la alcaldesa] que no habrá tiempo este año para licitar las obras del CIDE proyectadas para este ejercicio y lo hace a mediados de mayo, tan sólo dos meses después de aprobar los presupuestos. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo evalúa las necesidades de Segovia el gobierno que dirige Clara Luquero si la inversión más importante contemplada para este año es rechazada con los presupuestos recién aprobados?”, dicen los populares.

“Coincidimos en que hay unas necesidades por encima de otras, pero para establecer esas necesidades es fundamental priorizar en base a una planificación, con unos objetivos definidos y midiendo los tiempos, así como con unas garantías”, concluyen.

