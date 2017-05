Las familias del Peñascal despliegan pancartas de protesta por el pabellón

Padres y niños colocan pancartas en la valla del colegio pidiendo la apertura del pabellón. / Tamara de Santos

Las familias de alumnos del colegio El Peñascal comienzan hoy la jornada haciendo oír con instrumentos de percusión sus quejas por la demora en la apertura del pabellón deportivo, construido en el patio escolar. Las reivindicaciones que hoy llegan a través de una sesión de batucada por las calles que rodean al colegio situado en el barrio de La Albuera, han sido también expuestas en las pancartas reivindicativas con las que padres y niños forraron ayer la valla exterior del centro de Educación Infantil y Primaria.

En los murales de colores se podía leer: “2010...17 Pabellón ¿a quién corresponde el qué?” y “7 años son muchos años”, mensajes de alusión al tiempo que ha durado la obra y a la tardanza última de las administraciones responsables de la apertura de la instalación deportiva municipal de uso educativo compartido en el CEIP El Peñascal. Estas acciones, junto a un taller de radio, cierran una semana de movilizaciones llevadas a cabo por los padres de los alumnos pidiendo información y soluciones a la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento para utilizar el pabellón. Y parece que “han despertado un poco” decían ayer los padres al recibir mensajes de los últimos movimientos dados por las administraciones.

Fuentes municipales confirman que la Junta de Castilla y León ha remitido esta semana al Ayuntamiento la solicitud y documentación para obtener las licencias de Primer Uso y de Apertura, que tendrá que ser revisada por los técnicos municipales. Ambas administraciones trabajan de forma coordinada para establecer un convenio de uso compartido entre la comunidad escolar del CEIP El Peñascal y las asociaciones y clubes deportivos de la ciudad. También, según fuentes institucionales, se ha cerrado el proceso de adquisición del equipamiento del pabellón (canastas, cortina separadora...).

Cartas y respuestas Los integrantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 'Las Arenas' del CEIP El Peñascal comenzaron la Semana de Movilizaciones con un envío masivo de correos a los portales de consulta de los ciudadanos a la Junta y el Ayuntamiento de Segovia. Muchos padres valoran el hecho de que la Concejalía de Deportes haya dado respuesta a sus consultas, si bien no dicen lo mismo de la Administración educativa.

La Concejalía en su contestación a los padres recuerda que las obras para la construcción de la instalación están cofinanciadas al 50% por el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León, siendo responsabilidad de la Administración Autonómica la redacción del proyecto, el procedimiento de contratación administrativa de la obra, dirección de la misma y su recepción de manos de la última empresa encargada de la finalización del Pabellón (que ha sido Segesa). Confirma que una vez concluida la obra física, la firma del Acta de Recepción se llevó a cabo por la Junta de Castilla y León el 18 de abril de 2017.

El área que lleva Marian Rueda explica que después es preceptivo el envío al Ayuntamiento de la solicitud de Licencia de Primer Uso y Licencia de Apertura con la entrega de la documentación sobre certificado final de obra, boletines de agua y luz, certificados sobre el conjunto de las instalaciones-protección de incendios, nivel acústico, gas, etc; y que el 27 de marzo de 2017 el Servicio Municipal de Urbanismo, Obras y Servicios así lo recordó a la Consejería de Educación y a la Dirección del Centro. Este extremo también fue ayer remarcado por la alcaldesa Clara Luquero que si bien dijo entender que “los padres de los alumnos pierdan la paciencia”, también manifestó con firmeza que no se puede abrir al uso una dependencia sin todas las garantías legales de seguridad. “Lo que no se puede decir es que como está acabado, aunque no esté equipado, vamos a meter allí a los niños y a ver qué pasa; no, no, hay que hacerlo cuando lo tengamos todo en regla según la normativa y será lo antes posible”, declaró Luquero.

Tanto desde la Delegación Territorial de la Junta como desde el Ayuntamiento de la capital se asegura que están en permanente comunicación para avanzar con toda la rapidez posibles en el procedimiento. La Delegación añade que que el uso de la instalación se regulará mediante un convenio entre las dos administraciones “del que ya se ha avanzado el borrador”.

El Ayuntamiento y su Instituto Municipal de Deportes han previsto tener cubiertos la totalidad de los servicios: personal de apertura y control, trabajos de mantenimiento, conservación, limpieza y otros para que hecha la entrega de esta instalación pueda funcionar con toda regularidad en horario lectivo y fuera del mismo, incluidos sábados y festivos.

