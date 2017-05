La alcaldesa afirma que el Gobierno debe modificar la ley de la plusvalía

El Ayuntamiento seguirá cobrando la plusvalía cuando se produzca el traspaso de alguna propiedad. / KAMARERO

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo, que actualmente perciben los ayuntamientos.

Según se ha pronunciado esta semana, el Alto Tribunal considera que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable entre un año como mínimo y 20 años como máximo.

Desde que se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, el pasado miércoles, las reacciones se han sucedido desde casi todos los ayuntamientos de las capitales y grandes ciudades del país, ya que este impuesto aporta partidas muy elevadas a los presupuestos municipales anualmente.

El Ayuntamiento de Segovia, por ejemplo, tiene previsto ingresar este 2017 unos 2.690.000 euros. Esta cifra se calcula —según explicó el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Reguera, cuando se conoció la primera sentencia contraria a las plusvalías— en función de lo recaudado en los últimos diez o quince años, “por tendencia”. Y la media en Segovia, dijo, es de 2,5 millones de euros al año, aunque en 2015 se superaron los 3,5 millones, la cifra más alta de los últimos ejercicios. Desde 2013, el Consistorio ha ingresado 11,2 millones de euros por este concepto.

Y este impuesto se seguirá cobrando mientras no se cambie la ley, tal y como afirmó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, ya que “los ayuntamientos tenemos que cumplir la ley, no tenemos más remedio. El que tiene que mover ficha es el Gobierno central y modificar la ley para hacerla más acorde con las últimas sentencias judiciales; pero nosotros, mientras no se modifique, no tenemos más remedio que cumplir la ley, no podemos hacer otra cosa, nosotros y todos los ayuntamientos de España”.

“El problema está en que el criterio que se aplicaba para [calcular] la plusvalía era el valor catastral y con la crisis, por primera vez, este valor es superior al valor de mercado, así que no obedece a la realidad, porque la crisis ha hecho que el valor real a veces sea inferior al valor catastral y ahí está la incoherencia y es la razón por la que los jueces han sentenciado a favor de los ciudadanos en muchos casos”, explicó Luquero, quien insistió en que “es un problema común de todos los ayuntamientos de España, lo hemos hablado, se ha tratado en la FEMP —la Federación Española de Municipios y Provincias— y los municipios han planteado esa preocupación, pero quien tiene que cambiar la ley es la Administración Central del Estado”.

Así, mientras no se cambie la normativa, siempre que se transmita un inmueble urbano habrá que pagar la plusvalía al Ayuntamiento, haya beneficio o no.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.