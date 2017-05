De las Feroe a la Nava

Dani Gordo, con un espectacular paisaje de las Islas Feroe al fondo, durante su estancia en el país escandinavo. / E.A.

Dani Gordo es un técnico al que le gustan los retos. Solo así se entiende que, en agosto del pasado año, aceptara el reto de convertirse en el coordinador de los equipos, masculino y femenino, del Kyndil, club de las Islas Feroe, después de haber dirigido al Ademar de León de la Liga Asobal durante los años 2013 a 2015. Su experiencia, “una de las mejores de mi vida”, le ha reportado dos títulos más a su palmarés, puesto que quedó campeón de la Liga y de la Copa del país, “además del orgullo de haber tenido la valentía de empezar un proyecto en las Islas Feroe, donde el balonmano es el deporte rey en invierno. Además, siempre me ha atraído la cultura escandinava, y tenía la oportunidad de mejorar el conocimiento de otros idiomas”.



El entrenador vallisoletano firmó por dos años con el club de las Islas Feroe, pero retorna a España un año antes de lo previsto, y lo hace a Nava de la Asunción, por varios motivos, “porque el club lleva años haciendo un trabajo con la base que me gusta mucho, porque está creando un proyecto muy atractivo, porque en la plantilla hay componentes con los que ha coincidido en años anteriores y tengo mucho afinidad, y porque el club me insistió mucho para que formara parte del proyecto, porque iba a ser una pieza importante en él”.



La experiencia que Gordo ha atesorado en todos sus años en los banquillos le ha llevado a ser un entrenador metódico y exigente, que tiene a Manolo Cadenas como referente: “haber podido compartir banquillo con él es algo que me llevaré siempre”, y por ello siempre busca que sus equipos se construyan desde la defensa “que ha de ser dura tanto en intensidad como en garra”, con una gran forma física en sus jugadores porque el técnico siempre apuesta por la velocidad en las acciones, aunque dejando un poco más de libertad en el apartado ofensivo.



Después de un buen número de temporadas en el Ademar de León, y de su paso por las Islas Feroe, el técnico asume el reto del Viveros Herol Nava con la intención de hacer crecer al club, pero por encima de ello, “recuperar la sintonía del equipo con su gente. Yo he venido muchos años como entrenador rival a Nava, en ocasiones con auténticos equipazos, y siempre he sudado tinta china para ganar, porque el apoyo que brindaba la afición al equipo de casa era tan espectacular que los llevaban en volandas”.



Esa es la ilusión del técnico, que considera que “no puede ser que en Nava este equipo sufra tanto para ganar como lo ha hecho estos últimos años. Mi gran reto es recuperar a los aficionados, y para ello el equipo debe transmitir a la grada esa ilusión. Como profesionales tenemos que exigirnos eso con seriedad y con trabajo. Si lo logramos, estoy convencido de que después la competición nos pondrá en nuestro sitio”.

