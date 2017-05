Las Juventudes Socialistas renuevan su revista para acercarla más a la sociedad

Sergio Iglesias y Álvaro Serrano, de Juventudes Socialistas. / EL ADELANTADO

Las Juventudes Socialistas de la provincia de Segovia han presentado esta mañana la renovada revista 'SegoJoven', en la que se apuesta por una trasformación en el diseño, pero sobre todo en los contenidos que se ofrecen y en la forma de darla a conocer al conjunto de la sociedad. Y es que el objetivo principal es que la publicación no sea solo atractiva para los y las militantes de la organización, sino para todos los segovianos y segovianas, prestando una atención especial a los más jóvenes.

'SegoJoven' verá la luz cuatrimestralmente y en sus páginas podrán encontrarse artículos, noticias, reportajes y entrevistas inéditas, no publicadas ni difundidas con anterioridad. Además, los contenidos no estarán siempre ligados al debate y la inmediata actualidad política, sino que se reservará espacio para abordar desde la reflexión otros asuntos que afectan igualmente a la sociedad segoviana.

El primer bloque de la renovada revista lleva por título 'Primera plana' y desde estas páginas se dará cabida a artículos de opinión escritos por jóvenes socialistas, a una viñeta, y a una entrevista en profundidad con algún personaje relevante de la esfera política o social de Segovia. En el número que se acaba de publicar es la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien responde a las preguntas y hace un amplio repaso a la gestión del gobierno del Ayuntamiento de Segovia.

Bajo el epígrafe 'A fondo', el segundo bloque de contenidos se centrará en analizar sosegadamente diferentes aspectos de la realidad segoviana, así como en repasar la actividad reivindicativa y organizativa de Juventudes Socialistas. En esta ocasión el tema principal que ha centrado la atención de los jóvenes socialistas ha sido la fuerte y continuada despoblación que sufre nuestra provincia, acompañando el análisis de la realidad demográfica con representaciones gráficas y cartográficas.

Finalmente, en la sección 'Otras miradas' se recogerán artículos de temática cultural, social o medioambiental. En esta ocasión la colaboración proviene del experto en meteorología Adrián Escobar, con sendas publicaciones sobre los episodios de nevadas vividos en enero de este año y su efecto en los sistemas de transporte, y las denominaciones que rodean a la Sierra de Guadarrama.

Otro de los cambios a resaltar es que la revista no solo se difundirá por medios digitales, sino también de forma impresa. La tirada del primer número de esta nueva etapa alcanza los 10.000 ejemplares, que serán distribuidos por distintos puntos de la ciudad y de la provincia. Adicionalmente la revista completa, estará a disposición de todos los segovianos y segovianas en la página web www.jsesegovia.es y se difundirá por las redes sociales de la organización.

