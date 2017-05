Felipe González aboga por eliminar las políticas basadas en el rencor

El expresidente socialista, Felipe González, durante su conferencia en San Quirce. / KAMARERO

Impresionante el aspecto que presentaba en la tarde de ayer la sede de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, donde no cabía una persona más. El motivo, el expresidente del Gobierno Felipe González abría el ciclo de conferencias ‘Valores y Sociedad’, organizado por la Fundación Valsaín, cuyo lema este año es ‘La Europa que queremos’.

González “ha sido el artífice de la modernización de nuestro país”, dijo la alcaldesa, Clara Luquero, y fue quien “firmó el tratado de adhesión con las entonces naciones europeas y nos llevó al corazón de Europa”, añadió. Por tanto, nadie mejor que él para analizar los inicios de la Unión Europea y cómo debe afrontar el futuro.

El expresidente, que se define como “europeo europeísta”, aseguró compartir “el concepto de ciudadanía europea (...) con un paquete de derechos y obligaciones”, algo que si hubiera que empezar a construir ahora desde el principio, dijo, “sería imposible, por los nacionalismos, la xenofobia, los populismos...”. Sin embargo, cree que “vamos a superar la crisis, porque Europa es más necesaria hoy que nunca”.

Recordó González que al empezar a conformar la Unión Europea, lo primero que hicieron los países fue “poner en común aquellos elementos que provocaban las guerras, como el carbón”. De esta forma, se fue “creando una convivencia para mantener la paz y evitar el enfrentamiento”, algo que parece haberse olvidado a día de hoy. Por ello, defendió que “lo que más me gustaría evitar de la política es el renacimiento del rencor; la gente que basa su política en el rencor tenía que ser eliminada”.

Para el expresidente, además, hay algunos momentos claves de la historia a los que la Unión no se ha enfrentado correctamente, como la crisis económica. “En Europa se cometió un error de enfoque respecto a la crisis y eran errores estructurales que se venían arrastrando en la construcción de la unión económica”, explicó, ya que “al no haber unión económica, cada país respondió a la crisis con sus propias políticas y se produjeron choques asimétricos”.

Y para superar esta crisis económica internacional —de mayores dimensiones que la del crack del 29, según González— no hay que dejar de lado la economía social de mercado, en la que se basa el bienestar social, aunque algunos consideren que es esta economía lo que hace a Europa perder competitividad en los mercados mundiales y no es cierto, dijo González, “si creemos que vamos a ser competitivos recortando servicios sociales estamos equivocados”, a lo que añadió que “a mí me preocupa y me da rabia que se plantee como un obstáculo lo que en el resto del mundo se considera un factor de sostenibilidad”.

La otra crisis a la que Europa no ha sabido dar respuesta es la de los refugiados, que “no la hemos sabido solventar, ni lo hemos intentado siquiera”.

