El Grupo Popular pregunta qué ocurre con el nuevo recinto ferial

El Grupo Municipal Popular, a través de una nota de prensa, pregunta “¿Qué pasa con el recinto ferial”, ya que, a poco más de un mes para que comiencen las actividades de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro “a día de hoy desconocemos qué va a pasar”.

Aunque los concejales del PP señalan que en principio se dijo que se había alcanzado un acuerdo con los feriantes, añaden que también parecía que estos seguían teniendo dudas sobre la zona elegida para ubicar las ferias ya que consideraban, entre otras cosas, que no había espacio suficiente y que era difícil de acondicionar.

“A partir de ahí no sabemos nada más. Suponemos que el equipo de gobierno que lidera Clara Luquero lo tendrá todo atado y bien atado y que tendremos un recinto ferial dentro de unas semanas pues no se ha dicho nada de que se tenga que acudir al plan ‘B’ del que habló la alcaldesa”, indican en la nota de prensa.

En cualquier caso, los populares quieren conocer “cómo avanzan los trabajos para adecuar este espacio junto a la Ciudad Deportiva de La Albuera, si ya tienen definidos los espacios para ubicar tanto las atracciones como el resto de negocios que acompañan a la feria, los horarios que tendrá o los decibelios permitidos, así como si tienen totalmente solucionados los problemas con el agua y la electricidad; en definitiva, las condiciones que tendrá este año el recinto ferial”. El Grupo Popular recalca que “sea como fuere lo que pedimos es que se haga con todas las garantías”.

Por otra parte, recuerda que hace un año, nada más finalizar las fiestas de la ciudad, la alcaldesa dijo que el Ayuntamiento ya estaba buscando nuevos espacios para ubicar el recinto ferial, “y es una lástima que a estas alturas tengamos que estar preguntando”, añade.

Esta circunstancia hace que el PP repita, de nuevo, que “no se puede actuar en base a la improvisación y deprisa y corriendo. Es importante fijar los tiempos y marcarse objetivos con el fin de poder cumplir los plazos y que las cosas o los proyectos estén a tiempo. Si no se hace así pasa lo que está sucediendo en Segovia, seguimos sin el nuevo contrato del transporte urbano, no sabemos cuándo abrirá sus puertas la Casa de la Lectura ni cuándo entrará en vigor el PEAHIS y de las arcas municipales están saliendo muchos millones por no cumplir con los plazos para construir el Edificio de Emprendedores del CAT”.