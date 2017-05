La liga provincial echa el cierre con una emocionante última jornada

Los jugadores del Cabezuela mantean a su entrenador tras lograr el título en la Segunda Provincial. / ENRIQUE SAN FRUTOS

La liga provincial de fútbol tocó a su fin con una última jornada en la que se decidió la segunda de las plazas de descenso de la primera categoría, y el título en Segunda. Finalmente, será el Ie University quien acompañará al San Lorenzo en las plazas de descenso, mientras que el Cabezuela ganó su partido y pudo celebrar el título de Liga en la Segunda, alguna semana después de haber festejado el ascenso junto con la Ayllonesa.



El interés de la jornada en la Primera Provincial se centraba en el campo de Santa Clara de Cuéllar y en el de Las Delicias de Riaza, donde se dirimía el descenso a Segunda. En Santa Clara, el CD Cuéllar lograba una victoria sobre el Mozoncillo vital para sus intereses, en un encuentro en el que el equipo cuellarano se mostró con los lógicos nervios por la necesidad de la victoria frente a un oponente que a pesar de llegar con los justos, supo mantenerse en el partido , igualando el primer tanto local. Pero el equipo visitante no pudo hacer lo propio con el 2-1 que marcó el Cuéllar para hacerse con una victoria que le otorga la permanencia en Primera.



En el terreno de juego de Las Delicias, el Ie University no pudo viajar con todos sus efectivos, y aunque aguantó al Sporting Riazano durante la primera parte del encuentro, tras el descanso se vio superado por la mayor ambición de un oponente que ha terminado la temporada liguera sin pasar por unos apuros clasificatorios que parecían acompañarle en la primera vuelta de la competición. Para el conjunto universitario la derrota le supone abandonar la primera categoría provincial.



En el resto de la jornada en la Primera, destacaron varios encuentros por su elevado número de goles. En el campo de La Mina, el Monteresma certificó su cuarta plaza en la clasificación marcándole once tantos al descendido San Lorenzo, mientras que en el Cristo del Valle de Villacastín el CD Quintanar celebraba su título consiguiendo siete tantos, por los seis que sumó el Turégano para remontar de manera espectacular su partido ante el Prádena, que en la segunda parte llegó a colocarse con 3-2 en el marcador para terminar perdiendo el encuentro con claridad.



Finalmente la segunda plaza de la clasificación fue para el Arcángel, gracias a su victoria en Las Piscinas sobre el Carbonero El Mayor, y al empate del CD Cantalejo en su partido en El Hoyal frente al CD Cantimpalos.

En la Segunda Provincial, el Cabezuela pudo festejar su título de Liga en el campo de La Vega, con una victoria por la mínima sobre el Cantalejo B en un partido que no tuvo tranquilo en ningún momento el conjunto cabezolano, porque el filial briquero siempre estuvo en el partido. Quien no logró sumar los tres puntos fue la Gimnástica Ayllonesa, que se terminó repartiendo los puntos con el Atlético Hontanares, quedándose a tres puntos del primer clasificado.

