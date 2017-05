El Naturpellet cierra la renovación de Borja Blanco

Borja Blanco celebra un gol con la camiseta del Naturpellet. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia seguirá contando con Borja Blanco de cara a su primera temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Borja Blanco llegó la temporada pasada al equipo para aportarle veteranía y verticalidad y el club ha decidido volver a apostar por él para formar parte de su proyecto en Primera.



“Después de haber ayudado a Segovia a cumplir el objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol sala español, no me planteaba otra cosa que no fuera continuar”, señaló el ala del Naturpellet, que se muestra “encantado” de continuar en Segovia, “porque la gente siempre me ha tratado de maravilla en esta ciudad y me hace mucha ilusión volver a jugar en Primera División aquí”.



Mirando al próximo curso, Borja apuntó que “esta Liga es la mejor del mundo y tenemos que tener claro dónde estamos. No va a ser fácil el salto, pero seguro que tendremos una plantilla competitiva para cumplir los objetivos, que se irán marcando con el paso de las jornadas”. No obstante, el madrileño lo tiene claro: “ha costado mucho devolver a la élite al equipo de la ciudad y hemos venido para quedarnos”.

