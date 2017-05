Una mala coincidencia

Imagen parcial del campo de la Federación Malagueña de Fútbol que cuenta con un aforo aproximado de 1.300 espectadores. / E.A.

Sabido es (y la Segoviana tiene mucha experiencia en ello) que en una fase de ascenso los rivales son rivales, y no te van a conceder ni una sola ventaja. La cordialidad y la educación existen, pero los intereses priman por encima de todo, y cada uno intenta que el ascua quede lo más cerca de su sardina posible.



En el caso del encuentro de ida de la eliminatoria de campeones que el próximo domingo, a las doce de la mañana, jugarán el Atlético Malagueño y la Gimnástica Segoviana, el primer punto de fricción ha surgido con el asunto de las entradas que el club azulgrana solicitó al malacitano, ya que el interés que ha suscitado el encuentro es grande en la ciudad y se estaba preparando un viaje organizado de seguidores, y la respuesta del club andaluz, que ha entregado setenta entradas.



Desde la Segoviana no se quiere polemizar demasiado con el tema de las entradas, “porque cada club organiza sus partidos de casa como mejor le conviene”, en palabras de Agustín Cuenca, estriba en la capacidad del Campo de la Federación Malagueña, donde el Atlético ha venido jugando sus partidos durante toda la temporada, y que cuenta con un aforo de 1.300 espectadores. La afluencia de público para ver los encuentros de casa del filial del Málaga es de cerca de 800 espectadores, pero el club ha comunicado a la Segoviana que cuenta con 24.000 socios, que el encuentro también ha generado una cierta expectación, y que prefieren favorecer a sus socios y aficionados antes que entregar entradas al contrario que, por cierto, no tiene obligación de entregar.

¿Cambiamos los partidos? La casualidad ha venido a jugar en contra de la Segoviana en este aspecto, ya que el hecho de que el Málaga juegue frente al Real Madrid el domingo en La Rosaleda ha impedido que el partido del play off de ascenso se dispute en ese estadio, en el que la temporada pasada sí jugó el Atlético Malagueño un encuentro de play off ante 12.000 espectadores. En una de las numerosas conversaciones que han tenido los representantes de ambos clubes, el Málaga llegó a proponer a la Segoviana cambiar el orden de los partidos para poder jugar en La Rosaleda el choque de vuelta y evitarse problemas con el aforo, pero el club azulgrana se negó.



De esta manera, el club se ha visto obligado a cancelar el viaje organizado que había programado para sus aficionados, que si quieren ver el encuentro tendrán que ir a Málaga por su cuenta. La Segoviana entregará las entradas en la sede del club por riguroso orden de inscripción para conseguirlas.



Lo cierto es que el sorteo de emparejamientos ha sido muy poco benévolo con la Segoviana, ya no solo en lo deportivo, porque el Atlético Malagueño es el filial más cualificado de todos los que había en el bombo, sino también en lo económico, porque el desplazamiento es largo y costoso. Así, la expedición azulgrana viajará en Ave hasta la capital andaluza en la mañana del sábado, pero tendrá que volverse en autobús en la tarde del domingo, porque todos los trenes están completos.

