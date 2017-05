Responsables municipales, junto a los de Bankia, dos miembros del colectivo de Boa Mistura y su galerista, así como representantes del barrio de San Millán. / KAMARERO

Bankia patrocina con 70.000 euros la intervención artística en la plaza de Fernán González del barrio de San Millán, la de la pirámide, que formará parte del programa de la Noche de Luna Llena —este año el 8 de julio— pero permanecerá en el tiempo como un espacio de arte contemporáneo en pleno centro de la ciudad, dentro de un proyecto de marcado carácter social con el que el Ayuntamiento pretende revitalizar esta zona del polígono de viviendas de protección oficial de San Millán a través de la participación ciudadana en el proceso creativo.

La sala de la Biblioteca de la casa consistorial fue escenario de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y Bankia para el patrocinio de esta intervención artística dirigida por el colectivo multidisciplinar Boa Mistura, de reconocido prestigio internacional.

Uno de sus integrantes, Pablo Purón, ilustrador y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, describió la iniciativa como “proyecto colaborativo” y agradeció especialmente la ilusión que ha suscitado entre vecinos de San Millán. “Lo más importante es que no trabajamos para, que también, sino por, entre todos, que el resultado no sea una obra de Boa Mistura que deja en Segovia, en San Millán, sino que sea una obra hecha por los vecinos de San Millán y de toda Segovia, porque es una manera de que todo el mundo sienta suyo el barrio, incluso los que no viven allí”.

Para este ‘filósofo’ del colectivo creativo el arte es un recurso muy válido “para tender puentes” y el trabajo en la calle, con personas, es la primera piedra de un proyecto artístico todavía por definir, que empieza ahora a través de encuentros. “Lo que hagamos tiene que tener sentido en ese lugar, en la pirámide y en el resto de la plaza, respirar la esencia del barrio; por eso el primer punto y el más importante para nosotros lo componen esas conversaciones con los vecinos, que nos cuenten la historia, anécdotas, que nos hablen del lugar, empaparnos hasta casi convertirnos en unos vecinos más”, añadió.

En resumen, Purón dijo que el objetivo es transformar la identidad del barrio en una obra artística que también sea un reclamo para el exterior: “Segovia es una de las ciudades más ricas patrimonialmente pero también se puede generar nuevo patrimonio, arte contemporáneo, y ojalá dentro de muchos años se conozca San Millán por la plaza de la pirámide y venga la gente a visitarla no solo por el Acueducto, y San Millán sea uno de esos puntos que no puede faltar en la ruta por Segovia”.

La alcaldesa, Clara Luquero, recalcó esa idea y dijo que Segovia “siempre ha querido ser un territorio creativo, lo fue en el pasado y en muchos sentidos reivindicamos que lo siga siendo en el presente”. Comentó también que, además de dinamizar San Millán, para sus vecinos será un proceso generador de autoestima y de estímulo para el resto de la ciudad.

