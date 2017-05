Dani Gordo será el nuevo entrenador del Viveros Herol Nava en sustitución de Óscar Perales

Dani Gordo, durante su etapa dirigiendo al Ademar de León en la Liga Asobal. / E.A.

Julián Mateo desvelaba alguna de las líneas maestras del proyecto del Viveros Herol Nava, en el que no continuará Óscar Perales, "que es muy buena persona, que será del Balonmano Nava siempre, y ha intentando poner su filosofía de juego en el equipo. Pero nosotros para el año que viene hemos decidido buscar un perfil de técnico con mucha experiencia, y que conociera incluso la Asobal por el tema del dominio de las situaciones.

¿Y quién será su recambio?

Creemos que es el momento de tener a un profesional reconocido de varios años, y al que también le guste la cantera. En ese perfil nosotros hemos llegado a un acuerdo para los dos próximos años con Dani Gordo, en el que creemos que será un gran proyecto. Nuestro objetivo será mejorar todos los niveles deportivos del club, no solo de la primera plantilla, porque él estuvo en la cantera del Ademar, ha sido campeón de España dirigiendo a equipos juveniles, ha sido seleccionador autonómico ganando campeonatos, y por ello conoce muy bien el asunto de las canteras. Somos un club de cantera, y consideramos que ese factor era importante. Además, Dani Gordo ha llegado incluso a jugar la Champions como entrenador. Buscamos asentar al equipo en Plata, y empezar a mirar de la mitad de la tabla hacia arriba, y no hacia abajo.

Esa apuesta precisa de refuerzos…

Las altas y las bajas se irán comunicando a medida que el entrenador se vaya haciendo cargo del equipo y hable con cada uno de los jugadores. Nosotros ya hemos renovado a dos jugadores como son Alex Tello y Andrés Alonso, más Carlos Villagrán, Alberto García, Isma Juárez, Bruno… jugadores que interesan al club. Ahora el nuevo entrenador decidirá los que más le interesan para dar de alta, e incorporarlos al proyecto. De nada sirve dar nombres ahora si cuando llegue el técnico decide proponer otros.

¿Además de reforzar al equipo masculino, por dónde pasará ahora la expansión del club?

En la última junta directiva se tomó la decisión de comunicar a Quique Garzón, encargado de los equipos femeninos del club, que estamos dispuestos a sacar un equipo senior femenino del Balonmano Nava si él es capaz de encontrar a las jugadoras adecuadas que se pudieran comprometer con el proyecto, y jugar en la categoría anterior a la División de Honor Plata femenina, en una liga intercomunidades con Castilla y León, Cantabria, Asturias… En un mes o mes y medio veremos si somos capaces de sacarlo adelante. El club sigue queriendo crecer, no solo en el apartado masculino, y pretendemos que nuestras chicas, las que ahora están en las categorías inferiores y las más mayores que en algunos casos han tenido que dejarlo por no encontrar equipo, o se han tenido que ir fuera, puedan unirse en torno a un conjunto senior femenino y ver hasta dónde se puede llegar.

Copa de Castilla y León

Hace algunos días, Julián Mateo estuvo con el presidente del club, Quintín Maestro en la sede de la Federación Territorial junto a los presidentes de los clubes de Castilla y León de Asobal y de Plata, organizando la que va a ser la Copa de Castilla y León que se disputará en formato Final Four entre equipos de élite, y que acogerá Valladolid entre el 26 y 27 de agosto: “En la competición tomarán parte los tres equipos de Liga Asobal, Ademar, Atlético Valladolid y Villa de Aranda, junto a un cuarto que saldrá de una eliminatoria previa a partido único que jugaremos el Viveros Herol Nava con el MMT Zamora. Y hemos conseguido que ese partido se juegue en Nava”.

