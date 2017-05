Cuestión de pasión

Julián Mateo, en el frontón de Nava durante los prolegómenos del encuentro que el equipo jugó frente al Cajasur Córdoba. / AMADOR MARUGÁN

Julián Mateo, dueño de la empresa Viveros Herol, es un apasionado del balonmano. Tanto que desde hace más de dos décadas lleva colaborando con el club, en los últimos años metido ya en terrenos directivos, donde afirma sentirse cómodo. Después de una campaña difícil para el primer equipo, el vicepresidente del Balonmano Nava hace balance de la temporada, y desvela parte de los planes del club en la próxima campaña.

¿Qué resumen puede hacer de la temporada?

Como club, aún no la hemos terminado, porque el equipo cadete tiene que jugar el Intersector el próximo fin de semana, y los más pequeños siguen jugando los Juegos Escolares. En general el balance es bueno, el primer equipo, con dificultades se ha salvado, y el resto de categorías han cumplido por encima de las expectativas. El club va creciendo y va por buen camino.

Sí es cierto que nos ha quedado un poso de insatisfacción con la primera plantilla, porque aunque el objetivo siempre es mantenerse en la División de Honor Plata, pensábamos que no íbamos a pasar tantos apuros como en años anteriores. Pero la situación se nos fue atragantando, y aunque al inicio de la segunda vuelta parecía que podíamos remontar, se nos fue otra vez. Tampoco es muy normal que tengas que sumar 25 puntos para mantener la categoría.

En el caso del primer equipo, ¿dónde ha estado el fallo, si lo ha habido, para pasar por tantos apuros?

Para el club, y para mí en particular, fue bastante difícil vernos al final de la temporada con la baja de seis componentes importantes del equipo que han sido fundamentales en la historia del club. Cananas, Isma Villagrán, Carlos Domínguez, Alberto Camino… bajas importantes y muy difíciles de sustituir, porque la idiosincrasia del Balonmano Nava es muy particular, y ellos la conocían y la transmitían. Trajimos jugadores que individualmente son buenos, pero que no conocían las peculiaridades del club, a lo que se unió también la llegada de un nuevo entrenador, que tampoco se conocía la idiosincrasia del Balonmano Nava.

(...)

La expectativa podía ser muy buena, pero los primeros siete partidos, con una baja importante como fue la de Darío Ajo, sufrimos una desconexión entre los propios jugadores, con una falta de adaptación que nos pasó demasiada factura. Desde ese momento luchamos por salir de esta situación, y en algún momento pareció posible, aunque nunca se terminó de conseguir del todo, y el equipo fue una montaña rusa, con buenas victorias, y también con derrotas muy holgadas. Pero lo importante es que esa situación se ha salvado, y tengo que agradecer a toda la plantilla el esfuerzo que han hecho para que el equipo se mantuviera en la categoría.

Nosotros como directiva poco podíamos hacer que no fuera animar a que el proyecto continuara. Es cierto que fue cuestión de adaptación, pero esto es como todo en la vida, que ante un cambio de ciudad, o de país, algunos se adaptan rápidamente, y otros no tanto.

¿Llegaron a temer por la permanencia?

Evidentemente. Siempre hemos pensado que con 21 puntos salvabas la categoría, pero la realidad no ha sido esa, la igualdad ha sido muy grande, y en muchos partidos han sido los pequeños factores los que han terminado por decidir un buen número de partidos. Sin ir más lejos, el Teucro ha ganado la liga de largo, y sin embargo a nosotros nos ganó en Nava de un solo gol, y llorando.

Si no hubiéramos conseguido la permanencia, habríamos salido con un proyecto en Primera Estatal. Pero para nosotros es muy importante que este pueblo de 3.000 personas pueda seguir combatiendo con ciudades muy grandes en esta categoría. El año que viene, los que se queden de esta temporada ya sabrán lo que es Nava, y a los que se vayan les haremos saber que aquí siempre tendrán su casa.

¿Quizá la peor de las consecuencias de esta temporada fue ver cómo bajaba la afluencia de espectadores al pabellón?

Eso es lo más doloroso para un directivo, porque nosotros entendemos que la gente no se divierte, y resultaba triste ver que nuestros espectadores abandonaban el pabellón antes del final de los partidos. Algo no funcionaba, y eso la directiva lo ha tenido muy en cuenta. Queremos volver a enganchar a nuestra gente, y que vuelvan a entender que éste es su club, el club de la comarca, y que luchen y peleen con nuestros jugadores desde la grada. Todos los equipos que vienen de fuera nos dicen que jugar en Nava es muy complicado por todo lo que aprieta la grada, y debemos intentar que nuestra cancha vuelva a ser inexpugnable, no como ha sucedido este año. Todo es aprendizaje, y de este año hemos aprendido los directivos a ver cómo debemos formar una plantilla cuando se nos marchan la mitad.

¿Cómo valora Julián Mateo que el pabellón de Nava aún no esté terminado?

No sé cómo se presupuestó el pabellón, ni por la cantidad que se hizo, porque nadie nos consultó sobre el tipo de pabellón que se iba a hacer, ni cómo se iba a hacer. Eso fue una decisión política, y no sé ni lo que cuesta, ni lo que falta, ni cuándo vamos a jugar. Es una obra que empezó el anterior equipo de Gobierno que estuvo ocho años, que continuó el presente equipo, que ya lleva dos, lo que suman diez… así que desde que se empezó a parir este pabellón hasta que podamos jugar en él pueden pasar cerca de doce años.

¿Esto cómo se entiende?

Pues nosotros lo entendemos como que somos de Nava, un pueblecillo al que no se tiene en cuenta. Por más que hemos hecho movimientos como club, recoger firmas, buscar apoyos… no podemos hacer mucho más, porque no depende de nosotros. ¿Que la Junta o la Diputación quiere dar dinero? Eso es algo que depende de los políticos. Pero aún recuerdo al presidente de la Diputación diciendo, hace tres años y delante de periodistas, que iba a terminar el pabellón, y éste aún no está acabado. Nosotros somos los primeros que queremos ese pabellón, pero no por gusto, sino porque el pueblo lo necesita. Hay mucho deporte en Nava, tenemos un colegio que reúne muchos niños, y de verdad esa instalación es muy necesaria. Por poner un ejemplo, si el equipo de Plata viniera al Frontón a entrenar los cuatro días de la semana, otro de nuestros equipos debería entrenar a unas horas que no son las adecuadas, o irse fuera de Nava a entrenar. Si nos vemos obligados, lo haremos, pero nuestras limitaciones son terribles.



