La Guardia Civil pide “prudencia” para evaluar los riesgos de seguridad en la provincia

La comandancia celebró los actos del 173 aniversario de su fundación. /Kamarero

Fue San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuítica, quien en unos ejercicios espirituales a los jóvenes monjes acuñaba la célebre frase “en tiempo de tribulación no conviene hacer mudanza”, apelando a la necesidad de mantener calma y cabeza fría a la hora de evaluar cualquier situación difícil o comprometida. Imbuido quizá por el ejemplo del santo, o seguramente más por la experiencia de sus años de servicio, el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Segovia José Luis Ramírez quiso enviar a la sociedad segoviana un mensaje cargado de prudencia y tranquilidad sobre algunos de los asuntos que en los últimos meses han preocupado a la sociedad .

Así, las operaciones policiales vinculadas al terrorismo yihadista en Segovia y El Espinar desarrolladas en los últimos meses, y la proliferación de casos de intento de rapto de menores en algunos pueblos de la provincia fueron ayer analizadas con cautela por el máximo responsable de la Guardia Civil, que en ambos casos apeló a la necesidad de evaluar estos hechos con la suficiente perspectiva como para no distorsionar su verdadera importancia.

Sobre las operaciones realizadas contra el terrorismo islamista que han tenido lugar en Segovia y El Espinar, en las que se han detenido a dos personas y en las que se mantiene la investigación sobre posibles ramificaciones o vínculos con hechos similares, Ramírez aseguró que la preocupación que debe tener Segovia “es la misma que la que tienen que tener el resto de España y de países europeos”. De este modo, aseguró que la Guardia Civil mantiene “una estrecha vigilancia” sobre las personas que pueden ser captadas por el radicalismo de corte islamista o bien sobre aquellas que pueden estar dispuestas a realizar cualquier tipo de actividad que financie o instigue el terrorismo. “Estamos en un nivel 4 de seguridad precisamente para mantener la alerta y la vigilancia de forma intensa –explicó- y no hay más riesgo ni más sensación de inseguridad por el hecho de que se produzcan detenciones, sino todo lo contrario”.

Con respecto a los presuntos casos de intento de rapto a menores que se han conocido en varios pueblos de la provincia, el teniente coronel Jiménez hizo un llamamiento a la “tranquilidad” a padres, colegios y ayuntamientos, y aseguró que la mayor parte se producen por el “efecto contagio” que tiene su aparición en los medios de comunicación”.

“Nosotros investigamos cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito –aseguró- pero después de investigarlo, en la mayoría de los casos son hechos aislados protagonizados por niños que hacen una confusa lectura de la realidad. Los niños son muy influenciables, y hay veces que las alertas se originan tras alguna charla en los colegios, donde sugestionados por lo que han escuchado engrandecen cualquier indicio; pero la Guardia Civil y la Policía investigamos todo e intensificamos las vigilancias en las entradas y salidas de los colegios”.

