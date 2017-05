Julio Michel destaca el “alto nivel artístico” del último Titirimundi

La compañía Plansjet subió ayer al escenario de la plaza de San Martín sus ‘Marionetas danzarinas’. / TAMARA DE SANTOS

“No puedo más que estar contento. Ha llovido y eso nos ha hecho suspender actuaciones, pero en cuanto ha salido el sol la gente ha salido a la calle a disfrutar”. Así resumía ayer Julio Michel, director del Festival Internacional de Títeres de Segovia, sus sensaciones una vez terminada la trigésimo primera edición de Titirimundi.

Además, resaltó que “el nivel artístico ha sido muy alto” en todas las actuaciones que han conformado la programación de este año “y no es que lo diga yo, es lo que me transmite la gente”, aseguró Michel, quien restó importancia a la lluvia, porque “ha salido todo bien”.

Así que, añadió, “los contratiempos del tiempo hay que asumirlos y la lluvia y el agua le vienen bien al campo y nos benefician a todos”, por lo que “estoy muy contento y muy satisfecho por cómo ha salido todo”, insistió el director de Titirimundi.

Por su parte, la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, reiteró las palabras de Michel, asegurando que “la lluvia ha bajado la afluencia en las calles”, en comparación con pasadas ediciones del Festival, pero “ayer [por el domingo] la ciudad estuvo preciosa, fue tomada por la gente que tenía muchas ganas de disfrutar” de los espectáculos que llenaban todos y cada uno de los rincones de Segovia.

“La lluvia ha sido un impedimento evidente, pero la gente ha respondido estupendamente y no se han suspendido casi espectáculos, porque se han buscado alternativas y se han celebrado”, afirmó la concejala, alabando así la profesionalidad de los artistas y de la organización, adaptándose a los contratiempos para que las representaciones pudieran llevarse a cabo.

En cuanto a la afluencia de visitantes y turistas durante la celebración del Festival, De Santos aseguró que “ha ido bien, pero no se puede hacer una comparación con otras ediciones, porque este año ha coincidido con el puente de San Isidro”, ya que ayer era fiesta en la ciudad de Madrid, que celebró su día del patrón.

Aún así, “las previsiones de ocupación eran altas”, dijo, y es que “Titirimundi siempre es una oportunidad” en un doble sentido, explicó la edil, por un lado por el turismo que atrae y, por el otro, porque contribuye a “dar prestigio y contenido a la ciudad y a la marca Segovia y eso es algo muy importante”.

“Ya son 31 años y, junto con Tolosa, es probable que sea el festival más antiguo del país. Hay que trabajar mucho para aguantar tantos años, pero Julio [Michel] es tenaz”, concluyó la responsable de Patrimonio Histórico y Turismo.

Cándido López, presidente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AHIS), aseguró que para el sector “ha sido un fin de semana bueno”. De hecho, recordó que “el puente de San Isidro suele ser un puente en el que vienen muchos visitantes a Segovia y este año ha coincidido con el atractivo de Titirimundi, así que ha habido muchos turistas”, aunque, añadió, “posiblemente no ha habido tanta gente como en el puente del 1 de mayo, pero también porque ese puente era más largo —ya que el día 2 de mayo es festivo en la Comunidad de Madrid— y además era puente en toda España, no como hoy [por ayer] que sólo es festivo en Madrid”.

“También se ha notado la lluvia un poco —continuó—, pero la ocupación hotelera ha sido muy alta, los restaurantes han tenido mucho público y qué duda cabe que Titirimundi atrae a mucha gente, es un Festival que está consolidado y que ya es conocido a nivel nacional, así que la gente busca estas fechas para venir a Segovia, a disfrutar de la ciudad y la gastronomía, pero también del Festival, sobre todo público juvenil y familias con niños”.

