Antonio Horcajo acerca al público la obra del escultor Aniceto Marinas

Antonio Horcajo con un ejemplar del libro sobre Aniceto marinas, que presentará en la Diputación el día 19. / el adelantado

El presidente del Centro Segoviano en Madrid, Antonio Horcajo, recoge en un libro gran parte de la obra del escultor segoviano Aniceto Marinas. Bajo el título ‘Grita el bronce. Habla la piedra. Reza la madera’, la publicación se presentará en Segovia el próximo viernes, día 19, en un acto que tendrá lugar en el salón de plenos del Palacio Provincial.

Horcajo lleva media vida trabajando en este libro. La idea de la publicación surgió tras un entrevista a Marinas que publicó en El Adelantado de Segovia con motivo de su nombramiento como director de la Academia de San Fernando. “Don Aniceto vivía muy solo. No tenía hijos. Sus sobrinos estaban dispersos por el mundo y le quedaba poco de vida. El autobús que me llevaba de la facultad al colegio mayor paraba al lado de su casa. Le llevé la entrevista y me pidió que fuera a verle, y me contó muchas cosas”, cuenta.

Aquellos testimonios recogidos en largas conversaciones han servido de base para el libro, junto a una ardua investigación sobre la prolífica obra de Marinas, aunque algunos de sus trabajos ha sido imposible localizarlos. Dada la inmensidad de su labor, Antonio Horcajo no ha podido recoger en el libro todas sus obras, y ha decidido organizarlas con las tres leyendas: ‘Grita el bronce’, ‘Habla la piedra’ y ‘Reza la madera’. En diversos momentos, pensó en reactivar la idea del libro, pero fue con ocasión de un ciclo de conferencias organizado en la Caja de Ahorros y en el que Horcajo habló de Aniceto “como hijo de Segovia y feligrés de San Millán, cuando desenterré el proyecto”.

En la madera ha agrupado las imágenes religiosas —en nuestra retina las dos que procesionan con la cofradía de San Millán en Segovia capital—. Con el bronce, grandes monumentos como el Velázquez del Museo de Prado —que enseñó a Rodin, al que había conocido en Roma—, el Daoíz y Velarde de la explanada del Alcázar, o el Juan Bravo. Y con la piedra, los grandes monumentos nacionales como El Cerro de los Ángeles, que fue volado en la guerra y fue “el gran disgusto que se llevó en su vida”.

Horcajo destaca también en el libro que Marinas fue “un avanzado del arte decorativo en su tiempo”. “Muestro fotografías que demuestran que era tan avanzado como Gaudí. Buen ejemplo es el cerramiento del monumento de Daoíz. De hecho, el modernismo lo inicia de una manera importante cuando hace la escultura de Velázquez con la melena al viento”, relata. Esa es sin duda su escultura más fotografiada. Sin embargo, “nadie sabe quién ha hecho el Velázquez del Museo del Prado, que es el mejor ejemplo de la escultura sedente de España y que se llevan los turistas por millones”.

