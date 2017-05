Comienza una semana de protestas por el retraso del pabellón del Peñascal

Queda un mes para acabar el curso escolar y el colegio El Peñascal está a punto de despedir a una promoción de alumnos que ha completado sus cursos de Educación Primaria soportando todo el proceso de construcción de un pabellón deportivo que no van a poder pisar, tal y como han hecho llegar a esta redacción padres y profesores.

Ahora el polideportivo está construido pero pasan las semanas y sigue cerrado y sin poder ser usado por los escolares que, precisamente, en estos últimos días de fría primavera estaban haciendo gimnasia en el patio escolar mientras al lado tenían una edificación vacía con la calefacción encendida. Para los padres y los profesores la situación que están soportando estos días es el “colmo” de un enrevesado proceso de más de seis años de espera y roza la “burla”, según comentan algunos afectados por la demora.

Una vez más, y ya van muchas, las familias de los escolares alzan su voz ante las instituciones y la opinión pública. Hoy inician una semana de protesta. Con lemas como “¿A quién le toca” y otros que se irán gestando en los próximos días piden explicaciones a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Segovia que firmaron en 2009 un convenio en el que se estableció la colaboración entre ambas administraciones para la construcción de una instalación deportiva de titularidad municipal para uso docente compartido, y han financiado la obra.

Fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ‘Las Arenas’ del C.E.I.P. El Peñascal de Segovia aseguran que necesitan que información sobre los impedimentos que hay para abrir el pabellón deportivo y buscar soluciones. No entienden dónde está la comisión mixta de seguimiento de la obra, ni la razón por la que no se reúnen o llaman a los miembros de la comunidad educativa a esas reuniones y no se van conforman con ver como de “unos y otros se pasan la pelota”, dice un padre.

Entre otras cosas, la comunidad educativa del CEIP El Peñascal quiere que los responsables de este proyecto de una y otra institución se sienten a hablar y a resolver. Así lo van a hacer llegar con un proceso de envío masivo de correos que empezarán hoy a emitir a los portales de consulta de los ciudadanos a la Junta y el Ayuntamiento. La pregunta repetida será: ¿Por qué no se puede utilizar el pabellón del Peñascal?.

La queja compartida también se difundirá por las ondas, a través de un taller de radio que se realizará el jueves. La principal jornada reivindicativa tendrá lugar el próximo viernes cuando poco antes de entrar al colegio habrá una batucada para hacer oír la protesta y a lo largo del día se forrarán las paredes del pabellón con telas y con pancartas realizadas durante la semana por niños y padres.

