El último partido trampa

El jugador de la Segoviana Domingo se marcha de la presión de un rival del Unionistas en el partido de La Albuera./ KAMARERO

A veinticuatro horas de que se inicie en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de emparejamientos de la fase de ascenso a Segunda B, la Gimnástica Segoviana viaja a Salamanca para disputar en los campos anexos al estadio de El Helmántico, el encuentro correspondiente a la última jornada de Liga que le medirá al Unionistas, en un encuentro en el que los azulgranas tienen poco que ganar, porque hace semanas que se han asegurado la primera plaza, y bastante más que perder, sobre todo en el apartado de lesionados y sancionados, si los hubiere, de cara a un play off que club y aficionados llevan esperando casi con ansiedad.



El Unionistas que entrena Jorge González, ‘Astu’, tiene más motivaciones que la Segoviana para este encuentro, no en vano necesita de la victoria para intentar arrebatarle la segunda plaza de la clasificación al Astorga, que viaja al campo del Villamuriel para defender el subcampeonato de Liga frente a un oponente que lucha por salvar la categoría.



Así que el conjunto charro, apoyado siempre por una afición incansable, intentará poner sobre el campo algo más que los gimnásticos para llevarse el partido, si bien su técnico ya ha avanzado que no serán de la partida sus dos centrales Ángel Martínez y Antonio León, ni tampoco Manu Arias, intentando (como todos) preservar a sus jugadores de los riesgos que conllevaría una quinta tarjeta amarilla en el caso de los dos primeros, o una inoportuna lesión en el caso del tercero.



Éste no es el caso de la Segoviana, o al menos no lo que parece en vista de la convocatoria de Abraham García, que tras el entrenamiento en la matinal del sábado, decidió llevar a Salamanca a todos los teóricos titulares, dejando en tierra a Ivi, y Guille Duque, que se quedan fuera de la lista, al igual que los lesionados de larga duración. De esta forma, el técnico no se guarda nada de cara al encuentro que comenzará a las seis de la tarde, en el que de nuevo un rival cualificado pondrá a prueba el momento del equipo, que poco a poco va encontrando su mejor forma de cara a lo verdaderamente importante, que comienza el próximo fin de semana.



Como quiera que el Unionistas se juega ser segundo, y la Segoviana se juega acabar con todos sanos, sería comprensible que fuera el equipo local quien llevara el peso del partido, entrando en los primeros minutos con mucha fuerza tratando de imponer sus ganas. Pero el campeón de Liga ya sabe de esas intenciones que suelen poner sus rivales, no en vano hace dos semanas el Almazán también aspiraba a lo mismo, y se encontró con un líder bien asentado sobre el campo, que supo aprovechar sus opciones.



Por lo tanto, el de esta tarde será el último encuentro ‘trampa’ para la Segoviana, frente a un rival que exigirá como si de un partido de play off se tratara, pero sin que lo sea. Tratar de competir, pero sin perder de vista el objetivo final, será la complicada meta a conseguir en los Anexos a El Helmántico.

Mucho en juego La jornada, con horario unificado de las seis de la tarde, será extraordinariamente emocionante para la mayoría de los equipos, y prácticamente en todos los encuentros habrá en juego tres puntos vitales para alguno de los conjuntos protagonistas. Los descensos a Tercera de Arandina y Palencia (y ojo que el Burgos no está muy lejos...) pueden propiciar que, si no hay ascensos, sean hasta cinco los equipos de Tercera que bajen a Regional, y solo hay que echar un vistazo a la clasificación para comprobar que incluso el Tordesillas, decimocuarto de la tabla, no tiene totalmente asegurada su permanencia en Tercera la próxima temporada si no consigue puntuar en su partido.

