El atacante del Unami Juli intenta hacerse con el control de un balón ante un agarrón de un rival del Briviesca. / KAMARERO

El Unami CP se despidió de su temporada en casa con un aguacero de goles ante el Briviesca. La plantilla de Barto disputó su último duelo del curso en La Albuera -a falta de la última jornada de liga frente al Norma- y, aunque la climatología no acompañó, la rúbrica en el plano deportivo fue de nota. Siete fueron los goles que emanaron del conjunto segoviano que llevaron el sello de Terleira, Álex, Hamza, Aguirre, Lastri y en dos ocasiones de Elías.



El partido se empeñó en empezar al son de un goteo que rápido se convirtió en un jarreo de agua en tarde gris desapetecible. Sin embargo, antes de que los protagonistas vieran inundadas sus vestimentas, el Unami ya puso tierra de por medio con uno de los goles más inminentes del campeonato, si no el que más. Apenas le hizo falta 57 segundos para inaugurar el electrónico a través de una jugada de Hamza que cedió al punto de penalti donde el esférico esperaba a Terleira para batir al guardameta Chema, sin ningún tipo de presión por parte de los defensas visitantes.



El agua cayó en La Albuera a golpe de mazo y multiplicó la verticalidad del sistema de los locales, factor que aprovecharon los extremos Juli y Hamza para nutrir la definición en última instancia a Terleira y Álex -que desempeñó la labor de la referencia del 9-.



A medida que los minutos se fueron consumiendo, fue cogiendo peso la romana del conjunto burgalés, con una presión ajustada a primera línea. Este esquema obligó a los segovianos a crear con determinación y una vez que ganaban la espalda a la defensa rival el peligro se mecía en el área de los visitantes. Así se sucedieron dos ocasiones de Juli que proyectaron carencias en la zaga del Briviesca.



Escampó al borde de la primera parte y el Unami aprovechó para sembrar la tranquilidad en el marcador. Un pase medido entre líneas de la firma del joven Elías dejó en ventaja a Álex, que se presentó ante el portero Chema y no falló en el uno contra uno.



El choque prosiguió y Hamza encontró profundidad por el carril derecho hasta presentarse en el perímetro de riesgo con una finta, que aculó a su par, y se sacó un pase cruzado a un metro de la línea de gol donde apareció Elías para establecer en tercero.



Se atemperó la segunda parte y el cuadro local dispuso dos oportunidades de Terleira, precedidas de dos triangulaciones notables entre los hombres de arriba. La superioridad manifiesta del Unami se tradujo en el cuarto gol, que brotó de las botas de Hamza en un envite personal.



Barto movió el banquillo y dio salida a Miguel Otero y Lastri en el lugar de Javi de la Cruz y Álex. Lastri tomó la referencia en punta y en el primer balón que tocó malogró una ocasión clara.



Recortó distancias el Briviesca con un tanto de Juampa que remachó en boca de gol ante una situación que detonó duda de fuera de juego. Con el 4-1, el equipo de casa no cruzó los brazos y amplió la ventaja con el segundo de Elías.



Poco después Juli quebró a su antagonista en banda izquierda y al marcharse cayó dentro del área y el colegiado Peláez Santamarta señaló penalti ante las quejas de algunos componentes de la plantilla burgalesa. Aguirre se erigió como el encargado del lanzamiento y trasformó el sexto con un disparo ajustado a la madera derecha que llegó a tocar el portero.



La goleada de los locales noqueó al conjunto visitante y sólo miraban el reloj para que el árbitro pusiera punto y final al encuentro. Con esa intención los defensas comenzaron a rifarse el esférico con el objetivo de que pasara el tiempo y en un robo de Lastri llegó el definitivo 7-1 con el que se colocó el broche.

UNAMI CP: Christian (Edu, min. 81), Cámara, Jorge, Jelux, Aguirre, Javi de la Cruz (Miguel Otero, m. 52), Terleira, Elías, Hamza, Juli y Álex (Lastri, min. 59).

BRIVIESCA: Chema, Canelo (Víctor, min. 63), Boga, Sergio, Pibe, Eloy, Vivanco, Fran, Juampa, Arce (Torre, min. 67) y Raúl.

ÁRBITRO: Peláez Santamarta, asistido en bandas por Falagán y Sánchez. Mostró tarjeta amarilla a Jelux por los locales.

GOLES: 1-0 (min. 1) Terleira; 2-0 (min. 38) Álex; 3-0 (min. 45) Elías; 4-0 (min. 55) Hamza; 4-1 (min. 61) Juampa; 5-1 (min. 73) Elías; 6-1 (min. 78) Aguirre; 7-1 (min. 88) Lastri.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Liga Regional de Aficionados, disputado en el campo de La Albuera.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.