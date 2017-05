Sin temor al frío ni al calor

La Gotera de Lazotea congregó a cientos de personas en la plaza de San Martín con ‘La mata de albahaca’. / KAMARERO

Los Payasos de la Tele cantaban aquello de “Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función”. Letra muy apropiada para esta edición del Festival Internacional de Títeres de Segovia, ya que tan pronto sale el sol y hay que quitarse el abrigo como cae una tormenta y hay que echar mano del paraguas.

Pero las inclemencias meteorológicas no impiden que la gente salga a la calle a disfrutar de los títeres. La jornada sabatina se desarrolló con total normalidad, según lo esperado, con las plazas y los patios llenos de grandes y pequeños dispuestos a empaparse de la magia del teatro en todos sus formatos. Desde primera hora, elegir una función era cosa complicada, con un programa que ayer ofrecía más de sesenta actuaciones.

Eugenia Manzanera abrió la jornada, en el Museo Esteban Vicente, con ‘Caracoles’, un cuento dirigido a los más pequeños para enseñarles a vivir la vida a su manera, a su ritmo, porque la vida no es una competición. Al mismo tiempo, en el jardín del mismo museo, Lejo conseguía atraer todas las miradas solo con sus manos, mostrando el verdadero arte de los titiriteros, aquellos que sin apenas artefactos —en este caso, sólo unos ojos para convertir los dedos en personas— consiguen contar una bonita historia.

En la calle, La Gotera de Lazotea consiguió incluso que saliera el sol durante su maravillosa representación de ‘La mata de albahaca’, una historia clásica con su reina mala, su adivino, su romance... Todo ello con música en directo y chistes para entretener también a los padres, como la reina que quiere ir a ‘Corporación Dermoestética’ para estar mejor.

La música en directo también se vivió en las escaleras de la antigua Biblioteca, donde The Pish Dolls ofrecieron varios conciertos. Los asistentes, sobre todo los más pequeños, se asustaban un poco al principio, por el humo propio de las salas de conciertos y el volumen de la música, pero poco a poco se iban metiendo en el mundo rockero de la banda formada por unas Barbies y Kens muy distintos a los que están acostumbrados a ver.

Y así, andar por la Calle Real era como estar en un continuo espectáculo con diversas salas, en la que no hacía falta abrir la puerta para saber lo que pasaba dentro. También en el Azoguejo, aunque fuera de programa, eran muchos los artistas que hacían disfrutar a grandes y pequeños con sus marionetas, sus espectáculos, su magia, su música...

Hoy Tras unos días lluviosos, la jornada dominical se prevé soleada y no hay mejor manera de encarar la recta final de este Titirimundi, que celebra ya su trigésimo primera edición.

También hay más de sesenta actuaciones programadas entre las salas, los patios y las calles, con opciones para todas las edades. Entre los espectáculos más recomendados de hoy está, de hecho, ‘Vu (Visto)’, un circo en miniatura y clown improvisado para un solo manipulador de objetos cotidianos, delicado y excesivamente ordenado, que aborda esas pequeñas obsesiones de cada día. El francés Sacékripa ofrece un show pequeño, sutil, audaz y muy divertido destinado sólo al público adulto.

