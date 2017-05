Creando identidad con enraiza2

Portada de la Revista Digital enraiza2.

La cultura tradicional y popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad, es una poderosa vía de creación de la propia identidad y de vinculación social y sigue ocupando un importantísimo lugar en nuestra cultura contemporánea. Así lo reconoce la UNESCO y así lo consideró y asumió la Diputación Provincial de Segovia cuando decidió crear el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana “Manuel González Herrero”.

En este tiempo, casi cinco años, hemos procurado concienciar a la sociedad segoviana de la importancia del valor de nuestras identidades, de quiénes somos, cuáles son nuestros lazos, nuestras señas culturales, y cómo, por tanto, se ha determinado nuestra sociedad, nuestro entorno y nuestras múltiples manifestaciones culturales desde distintos ámbitos.

Vivimos en un tiempo en el que, lamentablemente, la transmisión de generación en generación de la tradición oral, la sabiduría popular y las distintas tradiciones preservadas celosamente y heredadas con orgullo de padres a hijos, especialmente por los vecinos de nuestros pequeños pueblos, continúan desapareciendo. Me satisface comprobar cómo por medio de esta revista digital, sin fronteras gracias a internet, y de otras iniciativas como nuestra Web, estamos ofreciendo a muchos segovianos, investigadores, estudiosos de antropología, de etnografía en particular e interesados en general, la posibilidad de encontrar respuestas mediante el análisis y la divulgación.

Documentamos y preservamos, pero debemos procurar que la disponibilidad de esta información de acceso universal no haga peligrar el importante valor que hasta hoy ha tenido y tiene la transmisión oral; debemos continuar transmitiendo esa memoria colectiva que no renuncia a su pasado, sino que se retroalimenta y enriquece a las nuevas generaciones, para que no desaparezca.

La tecnología nos ofrece grandes ventajas y gracias a ella tenemos a nuestra disposición una gran fuente de información, ése ha sido uno de nuestros grandes retos, abordar una página web que albergue un importante manantial de conocimientos de disposición universal. Espero y deseo que la tecnología no nos avoque a dejar de continuar esforzándonos para que los niños y los jóvenes de hoy conozcan de sus mayores de manera natural esa rica sabiduría popular, un privilegio que especialmente nos ofrece el mundo rural y que invita a descubrir profundas raíces que representan un modo de vida propio.

Nuestra actividad principal está encaminada a recuperar esa memoria colectiva y a descubrir aspectos olvidados o desconocidos desde una perspectiva antropológica y académica. La investigación y su posterior publicación es para nosotros la actividad fundamental del Instituto. En ese sentido, tras una docena de estudios concluidos, acabamos de fallar las tres últimas becas de investigación etnográfica de la quinta convocatoria, cuyo objeto de investigación son “La evolución de los aprovechamientos forestales tradicionales en Segovia en época franquista. Una perspectiva comparada entre la zona rural y urbana”, “De la cofradía al tanatorio: cambio y resistencia cultural en tierras de Segovia” y “Los cementerios en la provincia de Segovia: Museos al aire libre”. Junto con la beca de fotografía documental que se fallará en breve, conforman nuestra principal tarea durante los próximos doce meses...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.