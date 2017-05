Susana Moreno: «La ciudad está estancada por falta de una normativa urbanística que regule la edificación»

Susana Moreno Falero, presidenta del Colegio de Arquitectos de Segovia./ KAMARERO

En su familia las mujeres han mandando y tomado decisiones tanto o más que los hombres, por eso esta mujer que se crió sin conversaciones ni actos excluyentes, agradeció la normalidad con la que hace dos años se asumió que ella fuera la primera presidenta en la Demarcación de Segovia del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE). La arquitecta Susana Moreno Falero, que aprendió de sus abuelas a tomar las riendas de la vida, inicia su segundo mandato, tras liderar la única candidatura presentada a la elección, convencida de que el futuro del Colegio pasa por reinventarse, y defendiendo que los arquitectos pueden y quieren hacer mucho por Segovia.

—¿Cuál es su balance de este primer período en la presidencia del Colegio de Arquitectos de Segovia?

—Han sido dos años muy intensos. Cuando haces balance te das cuenta del alcance del trabajo realizado, que ha sido mucho. Estamos satisfechos con el resultado y también con la comprensión y la actitud de colaboración que han tenido nuestros compañeros para sacar las cosas adelante.

—Una de sus primeras preocupaciones era unir y renovar el Colegio ¿Qué pasos se han dado en esta dirección?

—Hace dos años nos encontramos un Colegio muy dividido, con muchas heridas abiertas. Una vez pacificado el Colegio, gracias a la buena voluntad de todos, nos fijamos el objetivo de volver a atraer a los arquitectos, sobre todo a los jóvenes que no sienten apego por el Colegio. Para ello hemos utilizado dos cauces. Por un lado, nos hemos adaptado a las nuevas formas de comunicación y ahora somos creadores de contenidos de interés profesional en redes sociales, y, por otro lado, hemos organizado diferentes grupos de trabajo presenciales en el Colegio, para debatir y compartir experiencias. Entre ellos, destacan las ‘Quedadas’ que hacemos una vez al mes, donde compartimos experiencias sobre una materia concreta de nuestra profesión, guiados por un arquitecto especialista.

También hemos abordado muchos problemas de diferentes escalas, desde el día a día de la gestión colegial para hacerla más eficaz y prestar servicios de mayor calidad a los colegiados, a temas de mayor envergadura, como la defensa de los intereses de nuestra profesión ante las instituciones de la provincia y la formación continua del arquitecto.

— ¿Cuál es el análisis que hace el Colegio de la situación del urbanismo de Segovia y de las normativas existentes o en tramitación, como los planes especiales?

—Estamos preocupados por el urbanismo de nuestra ciudad; como usuarios que vivimos en ella nos gustaría que mejorase, que fuera más bella y más dinámica para asegurar su futuro, y como técnicos especialistas en la materia podemos ayudar a conseguirlo.

Por eso presentamos alegaciones que mejoraron la ordenanza de ascensores del Ayuntamiento de Segovia, para que pueda corregirse la accesibilidad del mayor número de edificios posibles, favoreciendo la movilidad de todos. También presentamos un extenso documento de alegaciones a los Planes Especiales de las Áreas Históricas de la ciudad (PEAHIS), fruto de un intenso trabajo de un equipo de 10 arquitectos, y más de un año después todavía estamos a la espera de conocer la decisión del Ayuntamiento.

— ¿Hay movimiento en la construcción o rehabilitación?

—La situación del urbanismo de la ciudad no es buena. Los datos del Colegio de Arquitectos detectan que tanto la nueva edificación como la rehabilitación está paralizada. La ciudad está estancada por falta de una normativa urbanística que regule la edificación, y eso no es bueno, ni para nosotros que como profesionales nos afecta duramente, ni para los vecinos de la ciudad, a la que se está dejando simplemente envejecer, sin renovación y en la que se están poniendo obstáculos para generar un mayor dinamismo de las actividades económicas.

—¿La perspectiva del colectivo de arquitectos es negativa o constructiva?

—La preocupación del colectivo la hemos canalizado para hacer aportaciones en positivo, interviniendo directamente sobre la normativa de la ciudad y esperamos que el Ayuntamiento lo valore y sepa aprovechar esta ayuda.

—¿Qué planes tiene para este nuevo período que asume como presidenta en la Demarcación de Segovia del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este? ¿Hay asignaturas pendientes?

—Dos años se quedan cortos para consolidar las nuevas iniciativas que hemos puesto en marcha, y por otro lado es tiempo suficiente para conocer el Colegio desde dentro y valorar el potencial que tiene, entonces surgen nuevas ideas y nuevas propuestas para poner en marcha.

Entre las cuestiones pendientes, tenemos que incidir en la divulgación de la buena arquitectura. Hemos realizado dos exposiciones en ese sentido, y hemos asistido a mesas redondas y actos con diferentes colectivos sociales, pero creemos que podemos hacer más.

Tenemos todavía muchas cosas por hacer para conseguir el Colegio que deseamos, e ilusión para llevarlas a cabo, por ese motivo y por el respaldo que recibimos del colectivo, es por lo que hemos decidido volvernos a presentar para gestionar y representar al Colegio dos años más.

— ¿Apuesta por la continuidad en su equipo directivo?

—Va a haber pocos cambios porque el equipo ha funcionado bien, ha habido buen ambiente de trabajo y entendimiento y todos querían continuar salvo Luis Mariano García, el tesorero, que llevaba 10 años seguidos en diferentes Juntas Directivas. Hace dos años me costó convencerle para que continuara con nosotros y ahora creo que se merece descansar del Colegio una temporada. Le echaremos de menos, es una persona honrada y un referente para el Colegio que ha trabajado de forma altruista para los arquitectos muchos años.

Se incorpora Félix Trapero, un arquitecto joven, muy asertivo, con un perfil de trabajo en el ejercicio libre de la profesión que ha sabido proyectarse fuera de la provincia. Es aire fresco.

