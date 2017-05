A terminar como debe ser

Carlos Villagrán supera a la defensa contraria y llega a los seis metros en un momento de un encuentro jugado en Nava de la Asunción. / AMADOR MARUGÁN

Con la serenidad de quien hizo los deberes justo el día antes del examen, y logró el cinco ‘pelao’, el Viveros Herol Nava cierra en casa frente al Cajasur Córdoba una temporada que se inició con muchas ilusiones depositadas en un plantel renovado, pero que poco a poco se fue torciendo hasta alcanzar tintes casi dramáticos en el último tramo de la campaña, y más en el encuentro de hace dos semanas en Gijón, cuando el equipo parecía mostrarse incapaz de superar al penúltimo de la clasificación.



Afortunadamente se logró la victoria en ese encuentro jugado en el Principado de Asturias, y gracias a esos dos puntos, más el triunfo del Torrelavega en Córdoba, el Viveros Herol Nava podrá afrontar el partido frente al Cajasur con la tranquilidad de haber obtenido la permanencia matemática, por lo que el triunfo solo será importante de cara a satisfacer a una afición que ha descendido en número a lo largo de la temporada en los encuentros de casa, pero que en ningún momento hizo sentir al equipo que se hubiera quedado solo en su lucha por conseguir situarse un año más en la División de Honor Plata.



El Cajasur había hecho un proyecto interesante para consolidarse en la categoría de plata del balonmano nacional, pero al igual que le ha sucedido al Viveros Herol, el proyecto no terminó de cuajar. Con unos pivotes muy fuertes que en el partido de ida hicieron daño a la defensa navera, cuentan con Julián Portero como máximo realizador con 153 tantos, aunque no le van demasiado a la zaga Marko Dzokic con 91, y Francisco Morales con 83, jugadores de primera línea que suelen llevar el peso del equipo a la hora de ejecutar los lanzamientos.



En principio, Óscar Perales ha convocado a toda la plantilla, si bien habrá algunos que no jugarán, o lo harán durante pocos minutos, como un Carlos Villagrán que ha arriesgado su salud por ayudar al equipo, con un edema óseo en su tobillo desde hace más un mes. El capitán ha descansado esta semana, pero es más que probable que se vista de corto para estar con sus compañeros. El resto del plantel está convocado, así que es de suponer que el técnico conceda minutos para todos, aunque solo sea como forma de agradecer el esfuerzo de los jugadores por sacar adelante la temporada, aunque las cosas no terminaran de salir del todo bien, y haya habido pocos componentes del Viveros Herol que se hayan revalorizado tras esta campaña. Pero no siempre los proyectos salen bien, y para pasar página de la mejor manera posible, nada mejor que cerrar con una victoria ante la afición navera, a la espera de que vuelvan tiempos mejores.

“Una montaña rusa permanente” Óscar Perales, entrenador del Viveros Herol Nava, señalaba en la previa del último partido para el conjunto navero que “ha sido una temporada en el que nuestro equipo ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. De estar montado en una especie de montaña rusa permanente. De tener la capacidad de ganar a cualquiera, pero, también, de caer contra el rival más inesperado”, lo que llevó a un equipo que miraba con ilusión las plazas de play off a principio de temporada, a preocuparse de manera exclusiva de salvar la categoría, “con el mal inicio que nos ha lastrado, con idas y venidas, con momentos malos, muy malos, pero también buenos. Incluso, alguno muy bueno, como cuando al fin todos pudimos coger aire y respirar tranquilos” después de que el equipo consiguiera el triunfo en Gijón. Así, Perales busca que el Viveros Herol Nava acabe la campaña con una victoria “ para dar buena imagen ante ese público que nos acompañó toda la temporada”.

