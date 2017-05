El atacante de la Gimnástica Segoviana Quino ejecuta unpase ante la presión de dos rivales del Unionistas. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana afronta su último partido de la liga regular de la Tercera División visitando al Unionistas en el campo Anexo Helmántico el domingo a partir de las 18.00 horas. El conjunto salmantino es tercero en la clasificación y se juega mantener su posición, quedar cuarto o incluso llegar a ser segundo; por lo que la propuesta de los locales se antoja ambiciosa. La entidad azulgrana, por su parte, llega con los deberes hechos, pero con la mentalidad de que este encuentro ante uno de los rivales más complicados del Grupo VIII supone el último examen antes de disputar la eliminatoria del play off, que se dará a conocer el lunes 15 mayo mediante el formato de sorteo aleatorio entre un total de 18 equipos.



El proyecto del Unionistas pasa por ascender y ha sido uno de los clubes que más se ha reforzado. El técnico gimnástico Abraham García analiza al rival de este fin de semana: “Cuando salió el calendario pensábamos que íbamos a llegar a este duelo jugándonos todo. Las cosas han ido bien y ahora afrontamos el choque como una prueba similar a lo que nos espera en la fase de ascenso contra un equipo que en su corta historia no ha perdido nunca en su casa”; y subraya: “Ganar allí es nuestro reto esta jornada”.



En la retina queda marcado el enfrentamiento de la primera vuelta en el que los segovianos se impusieron por 2-0 en los minutos finales con goles de Dani Arribas y Fernán. “Aquel partido fue de guante blanco. Desde entonces están haciendo las cosas bien y han cambiado un poco su sistema. Además, son un conjunto con mucho gol”, apunta el entrenador.



Para la ocasión, García cuenta prácticamente con 23 jugadores,a pesar de que alguno arrastra molestias propias del tramo de temporada en el que se encuentran inmersos como es el caso de Ivi, Dani Calleja o Arribas. El defensa Alfonso Mateos, por su parte, continúa cogiendo ritmo y dando pasos cortos pero firmes en su evolución.



Por otra parte, el preparador físico Pablo García confía en la plenitud de los jugadores para abrochar el curso con la mejor de las alegrías: “Creemos que llegamos en buenas condiciones. Hemos repartido las cargas y los minutos pensando en este último tramo. La idea que tenemos es definir la eliminatoria en el primer asalto y no pensamos en que haya más cruces”.

